Inter solmi jatkosopimukset kahden runkopelaajansa kanssa

Keskikenttäpelaaja Aleksi Paananen ja toppari Juuso Hämäläinen nähdään Interin paidassa myös jatkossa. Hämäläisen sopimus kattaa tulevan kauden ja Paanasen myös kauden 2022.

– Olen todella tyytyväinen saadessani jatkaa heidän kanssaan. He ovat varmoja valintoja ja tärkeitä Inter-projektin vakauden takaamisessa, päävalmentaja Jose Riveiro kehui seuran tiedotteessa.

Hämäläinen on pelannut jo juniorina Interissä ja palasi kolmen vuoden RoPS-pestin jälkeen viime kaudeksi takaisin Turkuun. 27-vuotias Paananen on puolestaan KuPS-kasvatti, jolle kuluva kausi on toinen Interissä.

Samalla Inter teki pitkät, kauden 2023 sisältävät jatkosopimukset 18-vuotiaiden Jan Heinosen ja Roope Kantolan kanssa.

Interin pelaajatilanne ensi vuotta ajatellen on erittäin hyvä. Tulevan kauden sisältävän sopimuksen ovat jo aiemmin tehneet maalivahti Aati Marttinen, puolustajat Arttu Hoskonen, Jesper Engström ja Martti Haukioja, Matias Ojala, Elias Mastokangas, Timo Furuholm, Benjamin Källman ja Taiki Kagayama.