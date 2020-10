TPS vakinaisti toimitusjohtajansa

Jalkapalloliigassa pelaava TPS on kiinnittänyt Janne Kytölän uudeksi toimitusjohtajakseen. Kytölä on hoitanut samaa pestiä väliaikaisesti viime toukokuusta lähtien. 39-vuotias Kytölä on siis luotsannut seuraa lähes koko koronakriisin ajan.

- Olen edelleen kiitollinen ja otettu saamastani luottamuksesta, mutta porukalla tässä töitä tehdään. Minulla onkin etuoikeus työskennellä fiksujen ihmisten seurassa. Me teemme taustalla kaikkemme, että kohta 100-vuotiaan seuran tarina jatkuu menestyksellä myös tulevaisuudessa. Yhteistyökumppanimme ovat olleet todella ymmärtäväisiä meitä kohtaan näissä poikkeusoloissa, Kytölä kertoo seuran tiedotteessa.

Kytölä aloitti TPS:n palveluksessa vajaa viisi vuotta sitten. Hän työskenteli aluksi yritysmyyjänä, mutta nousi korkeimpaan johtoon tapahtumapäällikön paikalta.