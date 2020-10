TPS:n koronatartunnat jäivät yhteen – Johansson lyttää liigan toiminnan kovin sanoin

Kaksi viikkoa sitten Turun Palloseuran joukkueesta paljastui koronatapaus, joka pakotti perumaan liigapelin SJK:ta vastaan. Tapaus jäi ainoaksi, sillä kaikki muut joukkueen jäsenet ovat sen jälkeen antaneet negatiivisen näytteen.

TPS palaa siis kahden viikon karanteenin jälkeen joukkueharjoituksiin tällä viikolla, mutta ehtii vetää vain kahdet treenit ennen huipputärkeää Haka-ottelua. Päävalmentaja Jonatan Johansson kritisoikin jalkapalloliigaa varautumattomuudesta koronatartuntaan.

– Me olimme saaneet ennakkoon erilaista informaatiota siitä, mitä tartuntatapauksesta seuraa muulle joukkueelle ja taustaryhmälle. Runkosarjan muuttunut otteluohjelmakin lyötiin lukkoon ennen kuin meidän loput testitulokset olivat edes valmiina, Johansson ihmettelee TPS:n kotisivuilla.

Otteluohjelma meni TPS:n osalta täysin uusiksi, koska SJK-peli täytyi mahduttaa muutenkin täyteen kalenteriin. Haka-ottelu siirtyi päivällä eteenpäin tämän viikon perjantaille (16.10.), samoin kuin RoPS-kotipelin päivä vaihtui sunnuntaista maanantaiksi (19.10.).

Kerran jo peruttu SJK-ottelu pelataan 25.10., jolloin oli tarkoitus pelata koko runkosarjan päätöskierros. Päätöspelit ennen loppusarjoja siirtyivät torstaille 29.10., jolloin nähdään täysi kierros.

Johansson ei ole lainkaan tyytyväinen tilanteeseen, jossa sarjapaikasta pelaava joukkue joutuu otteluruuhkaan olemattomalla valmistautumisella.

– Nyt kun me mennään sitten kaksien yhteisharjoitusten jälkeen kohti kauden tärkeimpiä pelejä, ei mennä todellakaan pelaajien terveys edellä. Kun näin pitkän tauon jälkeen pelataan viisi ottelua vajaan kahden viikon sisään, on loukkaantumisriski todella korkealla. Ja jos ajatellaan koko sarjan kilpailutilannetta, niin me ei pystytty treenaamaan sarjan kriittisimpään aikaan yhdessä lainkaan, hän kritisoi.

Päivitetty 15.02: Korjattu Haka-pelin oikeaksi viikonpäiväksi perjantai