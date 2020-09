TPS:n syöttöpeli oli niin huonoa, että Jonatan Johansson joutui karjumaan äänihuulensa kipeiksi

Ari-Matti Ruuska

Albion Ademi (vas.) on tehnyt lähes maalin per peli, mutta jäi kasvattajaseuraansa vastaan ilman tehoja. Lainamies Jean on tuonut TPS:lle puuttuvaa pallollisuutta, mutta koko joukkueen syöttötyöskentely oli IFK Mariehamnia vastaan luokatonta.