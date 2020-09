Heinonen Hongasta TPS:n riveihin loppukaudeksi

Hyökkääjä Elmo Heinonen siirtyy Hongasta TPS:ään loppukauden 2020 kattavalla lainasopimuksella. 23-vuotiaalla jalkapalloilijalla on Hongan kanssa kauden 2021 loppuun asti ulottuva sopimus. Salolaislähtöinen Heinonen on jo liittynyt TPS:n harjoitusvahvuuteen, tiedottaa TPS.

– Asiat järjestyivät nopeasti, isot kiitokset siitä kaikille osapuolille. Tepsi on kuulunut suosikkiseuroihini aina. Uskon, että meillä on vielä hieno syksy edessä ja teen joukkueen eteen varmasti kaikkeni, Heinonen lupasi ennen uuden seuransa ensimmäisiä harjoituksiaan.

Heinonen on alun perin SalPan kasvatteja ja hän siirtyi Espooseen elokuussa 2019. Hän on pelannut Hongassa kausien 2019 ja 2020 aikana yhteensä kahdeksan Veikkausliigaottelua. Heinosen maalitili liigatasolla on vielä avaamatta. Oikeajalkainen Heinonen on pelannut myös SalPan sekä FC Honka Akatemian joukkueissa Kakkosen tasolla yhteensä 74 ottelua ja viimeistellyt niissä 29 maalia.

– Elmo on ollut TPS:n kiikarissa jo aikaisemminkin, mutta hän valitsi viime vuonna Hongan ja Veikkausliigan. Me olemme seuranneet häntä nyt tiiviisti, kun Hongassa ei ole tullut peliaikaa niin paljon. Hän on pelaajatyyppinä fyysinen ja vahva juoksija, joka tekee koko ajan paljon töitä. Hän tuntee myös entuudestaan seuraa ja se varmasti nopeuttaa sopeutumista. Elmon näyttöhalut ovat erittäin kovat, ja hän tulee tänne nälkäisenä, hän sopiikin joukkueemme profiiliimme erinomaisen hyvin, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson analysoi.

– Kaikki joukkueet haluavat vielä tässä vaiheessa tehdä viimeiset siirtonsa joukkueeseen ja vahvistua, mutta näissä tämän hetken olosuhteissa pitää olla erityisen tarkkana kaikkine riskeineen. Myös me seuraamme tarkkaan tilannetta siirtoajan umpeutumiseen asti, mutta sunnuntain jälkeen tilanne on sitten selkeä loppukauden osalta, Johansson muistuttaa.