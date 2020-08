Turkulainen jalkapalloseura Inter aloittaa yhteistyön turkulaisen e-urheiluorganisaatio RCTIC Esportsin kanssa, seura kertoo tiedotteessaan.

Interin ja RCTIC:n yhteistyössä katse on syksyllä alkavassa eFutisliigassa, minkä lisäksi yhteistyö mahdollistaa myös laajemman toiminnan tulevaisuudessa. Interin hyppy e-urheilun maailmaan antaa mahdollisuuden muun muassa kilpapelaamisen tuomisen tapahtumien, pelaajien ja lajista kiinnostuneiden kannattajien kanssa Kupittaan stadionille.

– Inter lähtee avoimin mielin ja innokkaasti kohti uutta, syksyllä alkavaa eFutisliigaa. E-urheilu on maailmalla ja Suomessa ollut todella kovassa kasvussa. Me Interillä uskomme sen tulevaisuuteen myös osana perinteisen urheiluseuran toimintaa, kommentoi FC Interin tekninen johtaja Vesa Mäki.

RCTIC Esports on alun perin vuonna 2008 perustettu e-urheiluorganisaatio, joka jäi tauolle vuonna 2017. RCTIC:n ajatuksena on luoda kotimaista e-urheilua pelaajilta pelaajille; uudistuneena, nuorekkaana, nykyaikaisena, energisesti ja ammattimaisesti.

– Nykyisessä seuraperheessämme ei e-urheilun osalta ole ollut paljoa osaamista, joten siksi on tärkeä saada Inter-perheeseen jäseniä, joilta tätä osaamista löytyy. Keskusteluissamme RCTIC:n kanssa tulimme tulokseen, että samojen arvojen jakaminen on meille hyvin tärkeää. Siksi uskomme, että juuri he ovat meille sopiva yhteistyökumppani, kertoo Mäki.

Myös RCTIC:n edustajat ovat tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön sekä sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

– Meille on suuri kunnia aloittaa juuri FC Interin kanssa yhteistyö, jossa ajatus sekä tahto pitkäjänteisestä tekemisestä alueellisen toiminnan rakentamisesta kahden vahvan toimijan välillä saadaan vihdoin aloitettua Turussa. Me tuomme tiedon ja osaamisen e-urheilu toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta, missä yhdistyy vahva urheilujohtamisen taito ja yhtenäisten arvojen kunnioitus, kommentoi RCTIC Esportsin toiminnanjohtaja Jere Alanen.