TPS käynnisti pelaajarallin – Kakkosen maalitykki sisään, yksi ulos ja toinen lähtökuopissa

Vain yhden ottelun jalkapalloliigassa voittanut TPS laittaa joukkuettaan uusiksi. Uutena nimenä maalinteko-ongelmista kärsineeseen joukkueeseen liittyy Santeri Haarala.

20-vuotias hyökkääjä on iskenyt alkukaudesta Ilveksen kakkosjoukkueen paidassa viidessä ottelussa peräti kahdeksan maalia ja johtaa Kakkosen maalipörssiä. Haaralan sopimus kattaa tämän kauden ja siinä on optio kaudesta 2021.

– Hän on nuori, nälkäinen ja energinen kaveri, jossa näen erittäin paljon potentiaalia. Asenne on kohdallaan ja hän on hyökkääjätyyppinä hieman erilainen, kuin mitä meillä entuudestaan oli, päävalmentaja Jonatan Johansson totesi TPS:n tiedotteessa.

Samalla ovenavauksella joukkueesta lähtee Johanssonin edeltäjän Tommi Pikkaraisen entisiin luottopelaajiin kuulunut Jami Siirtola. Keskikenttäpelaaja palaa SalPaan, josta hän siirtyi Turkuun tälle kaudelle. Siirtolan vastuu liigassa jäi vähäiseksi ja vyölle kertyi kaksi ottelua pääsarjassa.

Lähtökuopissa on myös 18-vuotias Kabamba Kalabatama, jonka kanssa TPS solmi talvella 2+1-vuotisen sopimuksen. Norjalaishyökkääjä ei ole mahtunut liigajoukkueen kokoonpanoon, vaan on pelannut TPS:n kakkosjoukkueessa Kolmosta.

Nyt Kalabatama on Ykkösessä hyvin pelanneen EIF:n testissä.