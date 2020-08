Interin mahdolliset eurovastustajat selvillä – tarjolla on todellinen unelma-arpa

Interillä on tarjolla todellinen unelmavastustaja, kun Eurooppa-liigan ensimmäisen karsintakierroksen otteluparit arvotaan huomenna. Yksi turkulaisten kolmesta mahdollisesta vastustajasta on nimittäin liettualainen FK Riteriai, joka on tällä hetkellä kotimaansa liigassa jumbona. Joukkue on onnistunut voittamaan tällä kaudella 14 sarjaottelustaan vain yhden ainoan. Kesällä Riteriain paitaan siirtyi Suomen juniorimaajoukkueet läpi kiertänyt puolustaja Akseli Kalermo.

Myös toinen liettualaisseura on mahdollinen vastustaja Interille. Zalgiris on kuitenkin selkeästi kovempi vastustaja, sillä se johtaa vain kuuden joukkueen voimin pelattavaa liigaa maalieron turvin. Sen riveistä löytyy Suomen kentiltä HJK- ja RoPS-paidasta tuttu serbipuolustaja Ivan Tatomirovic.

Kolmas mahdollinen kohdattava on Budapest Honved FC, jonka edeltäjän Kispest Honvedin valmentajana Martti Kuusela voitti Unkarin mestaruuden 1990-luvulla.

Joukkueet aseteltiin arvontakoreihin valtioiden asettamien korona-aikaisten matkustusrajoitusten perusteella.

Parit selviävät maanantai-iltapäivänä kello kahdelta Suomen aikaa tapahtuvassa arvonnassa. Poikkeuksellisesti tänä vuonna europelit pelataan yksiosaisina, jolloin vain toinen seura pääsee pelaamaan kotona.

