TPS täydensi maalivahtikolmikkoaan Miikka Mujusella – Santeri Aaltonen jo harjoituksissa mukana

Jalkapalloliigaan valmistautuva TPS on solminut vuoden jatkosopimuksen maalivahti Miikka Mujusen kanssa. 23-vuotias Mujunen siirtyi TPS-paitaan FC Lahdesta Veikkausliigakaudeksi 2018.

Mujunen torjui viime kaudella TPS:n maalilla yhteensä 17 ottelussa Jalkapallon Ykkösessä. Jalkapalloliigassa jo vuonna 2013 debytoinut lahtelaissyntyinen maalivahti liittyi TPS:n harjoitusvahvuuteen toukokuussa.

– Mujusen piti liittyä meidän mukaamme jo aikaisemmin, mutta hänen tulemistaan pitkitti sekä yleiset olosuhteet että sormivamma. Saimme tutun maalivahdin, joka on ollut kovassa vireessä harjoituksissa. Aaltonen on myös treenannut jo kaksi viikkoa ja hänen toipumisensa on tapahtunut etuajassa. Meillä on kolme erittäin hyvää maalivahtia, eli erittäin hieno tilanne kaiken kaikkiaan, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen toteaa seuran tiedotteessa.