Jalkapalloliiga alkaa heinäkuun alussa – "Kun päivämäärä on tiedossa, joukkueet ja seurat voivat mennä täysipainoisesti eteenpäin"

Maria Vesterinen

Keskiviikko toi kotimaisen jalkapallon ystäville hyviä uutisia, kun sekä miesten että naisten ylimpien sarjatasojen ilmoitettiin käynnistyvän kesällä. Veikkausliigan on määrä alkaa 1. heinäkuuta ja Kansallisen liigan 13. kesäkuuta.

Koronapandemian takia viivästyneet kaudet jatkuvat sekä miehillä että naisilla marraskuun loppupuolelle.

– Näillä näkymin joukkueet pääsevät aloittamaan täysipainoisen joukkueharjoittelun kesäkuun alussa, ja kausi vihelletään käyntiin heinäkuussa. Halusimme pelaajille vähintään kolmen viikon täysipainoisen harjoittelujakson ennen kauden alkua, joten heinäkuun alku on meille varhaisin mahdollinen ajankohta käynnistää Veikkausliiga, toteaa liigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa liigan tiedotteessa.

Miesten iiigassa on tavoitteena pelata kausi samaan tapaan kuin viime vuonna. Ensin pelataan kahdentoista joukkueen kaksinkertainen runkosarja, minkä jälkeen joukkueet jaetaan kuuden joukkueen yksinkertaisiin jatkosarjoihin. Jokaisen joukkueen on tarkoitus pelata yhteensä 27 ottelua eli 22 ottelua runkosarjassa ja 5 ottelua jatkosarjassa. Viimeinen kierros on määrä pelata 21. marraskuuta.

Turkulaisen Interin tekninen johtaja Vesa Mäki otti helpottuneena vastaan tiedon liigan käynnistymisestä.

– Jo keväällä tehtiin päätös, että kausi pelataan. Se oli hyvä päätös, ja nyt asia konkretisoituu. Nyt, kun on päivämäärä tiedossa, joukkueet ja seurat voivat mennä täysipainoisesti eteenpäin, Mäki kiittelee.

Otteluohjelma ei vielä ole valmis, mutta alustavia keskusteluita on käyty.

– Uskon, että se saadaan aika nopealla aikataululla, Mäki sanoo.

Suomessa yli 500 hengen yleisötilaisuudet on Suomessa tällä tietoa kielletty heinäkuun loppuun asti. Miten ottelut heinäkuussa yleisölle avataan on vielä osin epäselvää.

– Yksityiskohdat ovat vielä selvittelyn alla, Mäki kertoo.

Mikäli epidemiatilanne syksyllä muuttuu, kausi voidaan pelata myös kaksinkertaisena sarjana ilman jatkosarjoja. Palloliitto tekee lopullisen päätöksen Veikkausliigan sarjajärjestelmää koskien.

– Käymme jatkuvasti tiivistä keskustelua terveysviranomaisten kanssa varmistaaksemme niin pelaajien kuin yleisönkin turvallisuuden, kun jalkapallo palaa kentille, Marjamaa päättää.

Liiga ilmoitti keskiviikkona, että viime kaudella käyttöönotettuun uuteen sarjajärjestelmään sisältyvää lopputurnausta viimeisestä europaikasta ei pelata kaudella 2020. Tämä muutos on tilapäinen ja koskee vain tätä poikkeustilannetta.

Edit: Juttuun on täydennetty Vesa Mäen kommentit kello 13.35.

