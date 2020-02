Kuningas palaa Lahteen

FC Lahti ja keskikenttämies Mikko Kuningas ovat solmineet vuoden pelaajasopimuksen. Kuningas siirtyy takaisin FC Lahteen FC Interistä.

22-vuotias Kuningas on pelannut urallaan 114 liigaottelua, joissa on syntynyt seitsemän maalia. Interissä hän voitti Suomen cupin ja kuluneella kaudella liigahopean. Kuningas ratkaisi cupin finaalin maalillaan. Viime kaudella hän pelasi Interin riveissä 24 ottelua.

Kuningas on innoissaan paluustaan Lahteen. Pelaajana hän on mennyt Turun vuosinaan eteenpäin ja saanut oppia niin vaikeuksista kuin menestyksestä. Lahdessa Kuningas haluaa menestyä ja tehdä lopullisen läpimurtonsa.

– Minulla on hyvä ja odottava fiilis. On hienoa päästä tutustumaan koko joukkueeseen. Tässä on enää lyhyt aika, kun tosipelit alkavat. Kokonaisuudessaan olen mennyt pelaajana eteenpäin. Interin vuodet olivat opettavaisia. Ensimmäisen vuoden vaikeudet kasvattivat. Toisen vuoden menestyksestä tuli puolestaan erilaista oppia, etenkin taktisissa asioissa. Eteenpäin olen mennyt taktisesti ja fyysisesti.

– Odotan paljon vastuuta ja sitä kautta joukkueen menestystä. Tavoitteenani on myös lopullinen läpimurto. Se tulee joukkueen menestyksen mukana. Hyvät asiat seuraavat hyviä asioita, Kuningas kertoo.