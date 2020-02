Ghanan ex-maajoukkuepuolustaja TPS:n riveihin – hyökkäykseen laina-apua Italian Serie A:sta

Joni Tuominen

Jalkapalloliigassa pelaava TPS on hankkinut kaksi italialaisen jalkapallokoulun kasvattia tulevan kauden kattavilla sopimuksilla. Puolustuspäätään joukkue vahvisti Ghanan maajoukkuepelaaja Masahudu Alhassanilla, joka edusti maataan Afrikan mestaruusturnauksessa vuonna 2012 muun muassa Inter-pelaaja Anthony Annanin kanssa. Viimeksi Alhassan on seuratasolla edustanut Saudi-Arabialaista Al Ain FC:tä, mutta 27-vuotias laitapuolustaja on pelannut urallaan lisäksi muun muassa kaudella 2011-2012 Serie A:ssa neljä ottelua. Italian Serie B:ssä ghanalainen on esiintynyt kaikkiaan 86 kertaa.

– Hänestä huokuu ammattimaisuus ihan kaikessa tekemisessä. Kun hyvä itseluottamus yhdistetään erinomaisiin sosiaalisiin taitoihin sekä vaivattomaan pelaamiseen ja loistavaan pelikäsitykseen, niin olen aika optimistinen hänen suhteensa, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen summaa seuran tiedotteessa.

Hyökkäykseensä joukkue kiinnitti laitahyökkääjänä viihtyvän Tehe Olawalen, joka saapuu Turkuun tulevan kauden kattavalla lainasopimuksella Serie A:n Parmasta. Norsunluurannikkolaishyökkääjä siirtyi tammikuussa Parmaan neljän ja puolen vuoden mittaisella sopimuksella Serie D:n Ponsaccosta, jossa 21-vuotias pelaaja viimeisteli syyskauden 16 ottelussa yhdeksän maalia.

– Hänestä näki heti sen, että perusopit ovat tulleet Italiassa, jossa korkea työmoraali on jalkapallon perusasioita. Saimme joukkueeseen mukaan juoksuvoimaisen, suoraviivaisen ja nopean laiturin, jonka pelityyli myös sopii erinomaisesti meille,Tommi Pikkarainen arvioi.