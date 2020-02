TPS sopimukseen norjalaishyökkääjä Kabamba Tumba Kalabataman kanssa

Joni Tuominen

Jalkapalloliigajoukkue TPS ja nuori norjalaishyökkääjä Kabamba Tumba Kalabatama ovat solmineet 2+1-vuotisen sopimuksen. Tammikuussa 18 vuotta täyttänyt pelaaja saapui TPS:n riveihin pohjoisnorjalaisesta kasvattijoukkueestaan Björnevatn IL:stä. Kalabatama antoi näyttöjä TPS:lle jo joulukuussa vakuuttaen seuran valmennuksen osaamisellaan, asenteellaan ja potentiaalillaan.

– Hän on nuori, mutta todella fyysinen kaveri, joka tuli tosissaan antamaan näyttöjä. Hänellä on hyvä peruspohja pelaajana, on motivaatiota ja persoonallisuutta, meille jää nyt vastuuta siitä kehittymisestä. En odota hänestä avauksen pelaajaa alkavalle liigakaudelle, mutta näen hänessä paljon tulevaisuutta, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen kertoo seuran tiedotteessa.

TPS etsii edelleen lisävahvistuksia, joista Pikkarainen vihjailee mielenkiintoisesti.

– Tarvitsemme toisen maalivahdin Jere Koposen rinnalle ainakin heinäkuulle asti. Lisäksi meillä on tällä hetkellä kaksi erittäin mielenkiintoista ja täysin uutta pelaajaa kiikarissa. Toinen on hyökkäyspään pelaaja ja toinen laitapuolustaja. Palaamme tähän, kun minulla on varmempaa kerrottavaa asian suhteen, Pikkarainen lupaa lauantain Honka-ottelua koskevassa ennakossa.

Myös Matej Hradeckyn tilanteeseen on TPS-valmentajan mukaan odotettavissa ratkaisua lähiaikoina.

– Hänen tilanteeseen saadaan varmasti ihan pian ratkaisu. Uskon, että talvilomaviikolla. Ei minulla ole juuri nyt mitään uutta kerrottavaa.