Turun Inter pestasi 29-vuotiaan brassikiertolaisen

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava FC Inter on solminut yksivuotisen pelaajasopimuksen 29-vuotiaan brasilialaishyökkääjä Ellinton Costa Moraisin kanssa. Paremmin taiteilijanimellään Liliu tunnettu hyökkääjä pelasi viime kaudella virolaisen Nõmme Kaljun ja ruotsalaisen Brommapojkarnan riveissä.

Liliu on kiertänyt ahkerasti eri sarjoja. Hän on pelannut Belgiassa, Kyproksella, Israelissa ja Maltalla.

– Liliu on monipuolinen hyökkääjä ja pystyy pelaamaan monessa eri roolissa. Hän on aggressiivinen niin ilman palloa kuin pallon kanssakin. Hänellä on osaamista monissa hyökkääjälle tärkeissä asioissa, kuten linjojen välisissä juoksuissa ja käännöksissä sekä viimeistelyssä. Hän on myös hyvä pääpelissä ja jo kokenut pelaaja, joten saamme hyvää kilpailua hyökkäyspäähän, Interin valmentaja José Riveiro kehuu.

Hyökkääjä itse haluaa voittaa Suomessa maalikuninkuuden.

– Ensinnäkin haluan voittaa joukkueena ja tavoitella mestaruutta. Myös europeleissä haluan päästä mahdollisimman pitkälle. Henkilökohtaisesti tavoitteenani on olla Veikkausliigan maalikuningas, Liliu toteaa Interin tiedotteessa.