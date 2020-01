TPS jatkosopimukseen kaarinalaishyökkääjän kanssa – "Hänellä on kaikki valmiudet tehdä läpimurto myös liigatasolla"

Hyökkääjä Joakim Latonen on solminut kauden 2020 kattavan sopimuksen jalkapalloliigassa pelaavan TPS:n kanssa, seura tiedottaa. 21-vuotias Latonen on alun perin kaarinalaisen KaaPo:n kasvatteja, mutta hän siirtyi TPS:n junioreihin kaudeksi 2015. Kauden 2017 jälkeen Latonen nousi TPS:n P20-ikäluokan Suomen mestaruuden voittaneesta joukkueesta seuransa edustusjoukkueeseen.

Hän pelasi TPS:n edustusjoukkueessa debyyttikaudellaan 11 liigaottelua. Hyökkäyspään laidalla parhaiten viihtyvä Latonen jatkoi TPS:n riveissä myös Ykkösen kaudella 2019. Hän pelasi viime kaudella yhteensä 23 ottelua ja viimeisteli niissä kolme maalia. Latonen oli nostamassa seuraansa takaisin ylimmälle sarjatasolle liigakarsintojen kautta, joissa hän pelasi myös molemmat ottelut.

– Jokke löysi ihan uuden vaihteen viime kesänä, lahjakkuutta ja osaamista hänellä kyllä on. Hän on saanut omaan harjoitteluunsa uutta monipuolisuutta, joiden myötä myös fyysiset valmiudet alkavat olla Veikkausliigatasoa. Hänellä on kaikki valmiudet tehdä läpimurto myös liigatasolla, se viimeinen silaus on hänestä itsestään kiinni, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen sanoo seuran tiedotteessa.