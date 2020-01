Turun paikalliskamppailut pelataan arkisin – TPS:n ja Interin pelipäivät kuin haulikolla ammuttuja

Harri Ahola

Jalkapalloliigassa nähdään vuoden tauon jälkeen taas Turun paikallispelejä, kun TPS onnistui nousemaan takaisin pääsarjaan Interin seuraksi. Nykyisen sarjajärjestelmän myötä paikallispelejä nähdään varmasti kaksi, mahdollisesti kolme ja äärimmäisessä tapauksessa jopa viisi, jos turkulaiset päätyisivät vastakkain kauden päätyttyä pelattavassa europaikkakarsinnassa.

Kauden ensimmäinen paikallispeli nähdään 20.5., jolloin Kupittaalla isäntänä toimii Inter. TPS puolestaan pääsee kotijoukkueeksi 10. elokuuta. Molemmat derbyt otellaan arkipäivänä, sillä ensimmäinen pelataan keskiviikkona ja jälkimmäinen maanantaina.

Erikoista on se, että elokuisen taiston kanssa täsmälleen samalla kellonlyömällä pelataan myös Helsingin paikalliskamppailu. Otteluohjelma julkistettiin keskiviikkona.

Turkulaisista kautensa avaa ensimmäisenä Inter, joka saa lauantaina 11.4. pelattavalla avauskierroksella Kupittaalle vieraakseen Ilveksen. TPS pääsee tositoimiin kahta päivää myöhemmin Helsingissä HIFK:ta vastaan ja kotiottelun makuun viikkoa myöhemmin 20.4. Honkaa vastaan.

Mitään selkeää pelipäivää kummallakaan ei kotiotteluilleen ole. Esimerkiksi Inter pelaa kolme peliä lauantaina, kaksi maanantaina, tiistaina ja keskiviikkoina sekä kerran perjantaina ja sunnuntaina. Myös TPS:n 11 kotiottelua jakaantuvat kuudelle eri viikonpäivälle.

Jalkapalloliiga ei pidä taukoa kesän EM-kisojen aikana, mutta Huuhkajien pelit se kuitenkin väistää kokonaan. Alkusarjojen aikana pelejä tulee päivittäin televisiosta, jolloin kotimaisilla kentillä pelataan ainoastaan kaksi peliä.

– Huuhkajat on ensimmäistä kertaa mukana arvokisoissa, ja se on upea juttu myös Veikkausliigan näkökulmasta. Veikkausliigaa pelataan myös EM-kisojen aikana, mutta ottelut on rytmitetty niin että samoina päivinä Huuhkajien kanssa ei pelata. Ylipäänsä otteluja pyritään pelaamaan niin, että päästäisiin hyödyntämään kisojen välipäiviä, liigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa kertoo tiedotteessa.

Lisäksi otteluohjelmassa on huomioitu, että Maarianhaminassa, Kuopiossa ja Helsingissä uusitaan pelialustat kauden aikana.

Liigaa pelataan samalla järjestelmällä kuin viime kaudellakin. Joukkueet pelaavat ensin kaksinkertaisen runkosarjan, jossa jokaiselle tulee 22 ottelua. Viimeinen kierros pelataan 29. elokuuta, jonka jälkeen sarja jakautuu kahtia.

Kuusi parasta jatkaa yksinkertaiseen yläloppusarjaan taistelemaan mestaruudesta ja mitaleista, kun taas huonointa pelaa samanlaisen alaloppusarjan putoamisesta. Kaikkiaan pelejä kertyy kauden aikana siis 27.

Kausi ei kuitenkaan pääty mitalistien ja putoajien ollessa selvillä, vaan sen jälkeen nähdään vielä viiden joukkueen lopputurnaus viimeisestä paikasta Eurooppa-liigaan. Siinä ovat mukana sijoille 3–7 sijoittuneet joukkueet, ellei joku niistä ole voittanut jo aiemmin pelattavaa Suomen cupia.

Otteluohjelman mukaan loppusarjojen viimeinen kierros pelataan 17. lokakuuta ja eurokarsinnan päätöspeli 1. marraskuuta.

