Kapteeni Rähmönen jatkosopimukseen TPS:n kanssa – "Sami on tietysti myös elävä seuralegenda"

TPS-kapteeni Sami Rähmönen jatkaa pelaajauraansa kasvattajaseuransa paidassa, seura tiedottaa. Alkava kausi 2020 on Rähmöselle jo kuudestoista TPS:n edustusjoukkueessa.

32-vuotias Rähmönen debytoi liigassa jo elokuussa vuonna 2005. Hän on pelannut siitä lähtien raitapaitojen riveissä kaikkiaan 259 liigaottelua ja viimeistellyt niissä kahdeksan maalia.

Rähmönen pelasi kausina 2015–17 sekä 2019 Ykkösessä TPS-paidassa 96 ottelua viimeistellen niissä kahdeksan maalia. Hän on ollut nostamassa TPS:ää kapteenina liigaan kaksi kertaa viimeisen kahden vuoden sisään.

Laitapuolustajan tontilla parhaiten viihtyvä Rähmönen on ehtinyt voittaa TPS-vuosiensa aikana tähän mennessä jo Suomen cupin (2010), Liigacupin (2012) sekä neljä SM-pronssia (2007, -09, -10 ja -12).

– Sami on kokenut ja luotettava ammattilainen, joka on tälläkin hetkellä huippukunnossa. Hän on loistava esimerkki nuoremmille pelaajille siinä, miten huippu-urheilija huolehtii itsestään. Sami on tietysti myös elävä seuralegenda, jolla on kunnioitettava määrä TPS-kausia ja -pelejä takanaan ja se tarina saa ansaitusti nyt jatkoa, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen analysoi seuran tiedotteessa.