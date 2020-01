Viime kaudella jalkapalloliigassa kakkoseksi sijoittunut Inter on solminut yksivuotisen sopimuksen 23-vuotiaan hollantilaispuolustajan Rick Kettingin kanssa. Ketting siirtyy turkulaisseuraan IFK Mariehamnin riveistä.

Ketting on Sparta Rotterdamin kasvatti. Hän oli jo nuorena mukana nostamassa kasvattajaseuraansa Hollannin korkeimmalle sarjatasolle kaudella 2015–2016. Topparin tie kävi Suomeen ensikertaa viime kaudella tämän allekirjoitettua sopimuksen maarianhaminalaisseuran kanssa.

Kettingille viime kausi oli henkilökohtaisesti menestyksekäs. Hän pelasi kaikissa IFK Mariehamnin liigaotteluissa yhtä pelikiellosta johtunutta poisjääntiä lukuun ottamatta. Ketting oli myös sarjan eniten maaleja tehnyt puolustaja neljällä osumallaan sekä seuran kannattajien valinta vuoden pelaajaksi. Lisäksi hänet valittiin kahdesti jalkapalloliigan kuukauden joukkueeseen.

Interin päävalmentaja José Riveiro on erittäin tyytyväinen joukkueensa uusimpaan sopimuspelaajaan. Riveiron mukaan liki 190-senttisen topparin parhaat ominaisuudet tulevat esille nimenomaan puolustustehtävissä.

– Fyysisen kokonsa lisäksi Rick on myös iso persoona. Hänen otteensa viime kaudella Maarianhaminassa tekivät hänestä kiinnostavan pelaajan. Hän on erittäin hyvä puolustamaan ja siitä kertovat hänen erinomaiset kaksinkamppailu- ja pääpallotilastonsa. Rick tuo joukkueeseemme ennen kaikkea lisää puolustusvoimaa ja rohkeutta pelipaikalleen. Hänellä on kuitenkin kykyä osallistua myös pelinrakentamiseen, Riveiro kiteyttää seuran tiedotteessa.

Ketting on joukkueen käytettävissä jo tulevana lauantaina 18.1. FC Floran vieraana pelattavassa harjoitusottelussa.