Oskari Jakonen jatkaa TPS-hyökkääjänä

Hyökkääjä Oskari Jakonen on tehnyt jalkapalloliigaan nousseen TPS:n kanssa vuoden jatkosopimuksen. SalPasta lähtöisin oleva Jakonen on on pelannut Palloseurassa tähän mennessä neljänä kautena Ykkösestä sekä kaudella 2018 myös Veikkausliigaa.

Kauden 2019 päätteeksi Jakonen oli nostamassa seuraansa jo toista kertaa liigaan. Hän pelasi Ykkösessä yhteensä 12 ottelua ja viimeisteli niissä kolme maalia. Jakonen onnistui maalinteossa myös liigakarsintojen toisessa ratkaisevassa osaottelussa KPV:tä vastaan, kun TPS varmisti paluunsa Veikkausliigaan.

– Oskari tietää, että viime vuosi ei ollut aivan nappikausi, joten odotamme nyt uutta tuoretta lentoa ensi kauden liigakentille. Hän on klassisen nopea ja todella urheilullinen pelaaja, jonka kaikkia parhaita ominaisuuksia ei ole saatu vielä irti, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen kommentoi seuran tiedotteessa.

Oskari Jakonen on jo toisen polven TPS-pelaaja, sillä hänen isänsä Petri Jakonen torjui seuran maalissa 62 liigaottelua kausina 1992–93. Hän toimi myös lähes koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen seuran toimitusjohtajana.