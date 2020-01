Inter hankki nuoren puolustajan VPS:stä – ei saanut lapsena pelata jalkapalloa Turussa

Harri Ahola

Inter leventää materiaaliaan 20-vuotiaalla Martti Haukiojalla, joka pelasi viime kaudella liigasta pudonneessa Vaasan Palloseurassa. Hän pelasi viime kaudella VPS:n paidassa 17 ottelua, kunnes nilkkavamma päätti kauden syyskuussa.

Haukioja on edelleen kuntoutumassa leikkauksesta, mutta hänen ennakoidaan olevan pelikunnossa helmikuussa. Hämeenlinnan Jalkapalloseuran kasvatin sopimus on 1+1-vuotinen seuran optiolla, mutta loukkaantumisen vuoksi siinä on myös koeaika. Turku ei ole hänelle tuntematon paikka.

– Asuin lapsena neljä vuotta Turussa. Olisin halunnut aloittaa jalkapallon jo tuolloin, mutta vanhemmat totesivat, että harrastus on parempi aloittaa vasta muuton jälkeen. Nyt vihdoin pääsen pelaamaan Turkuun, Haukioja kertoi Interin tiedotteessa.

Haukioja on pelannut kaikkein eniten puolustuksen vasemmalla laidalla, mutta VPS:ssä myös wingbackin rooli tuli tutuksi.

– Martti on lupaava nuori pelaaja, jolla on valtavasti kehityspotentiaalia. Hän on kokonaisvaltainen pelaaja, joka on fyysisesti vahva ja sopii useaan rooliin, muun muassa wingbackiksi ja laitapuolustajaksi molemmilla puolilla, päävalmentaja Jose Riveiro kuvailee tuoretta hankintaa.

Haukiojan hankinnan myötä Interillä on nyt 13 pelaajasopimusta tulevasta kaudesta.

