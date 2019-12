Rasmus Holma jatkaa TPS:ssa

Jalkapalloliigaan noussut TPS on solminut ensi kauden kattavan jatkosopimuksen toppari Rasmus Holman kanssa. 27-vuotias Holma aloittaa jo kuudennen kautensa raitapaitojen edustusjoukkueessa.

– Rasse on tässä joukkueessa luontainen johtaja ja hän liittyy sopimuspelaajien joukkoon ehdottomalla runkopelaajan statuksella. Rassen pallollinen pelaaminen on kehittynyt kausi toisensa jälkeen ja hän on harjoitellut erittäin hyvin tämän loppuvuoden. Rassella on jo liigakokemusta ja nyt kun sarjataso taas nousee, niin nousee hän siinä mukana, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen kertoo seuran tiedotteessa.

Holma aloitti TPS:n riveissä kaudella 2015 ja hän pelasi Ykköstä kolmen kauden ajan. Kausi 2017 huipentui suoraan liiganousuun. Holma pelasi kaudella 2018 TPS:n paidassa yhteensä 23 Veikkausliigaottelua, mutta kausi päättyi putoamiseen.

Kaudella 2019 Holma aloitti viidennen kautensa TPS:n edustusjoukkueessa ja sarjataso oli jälleen Ykkönen. Kausi huipentui toistamiseen liiganousuun – tällä kertaa liigakarsintojen kautta.