TPS hankki maalivahdin Valkeakoskelta

Veikkausliigaan ensi kaudeksi nouseva TPS on tehnyt sopimuksen maalivahti Santeri Aaltosen kanssa. Aaltonen voitti kuluneella kaudella Ykkösen FC Hakan riveissä. Sopimus Turkuun on yksivuotinen. 26-vuotias Aaltonen on saanut jalkapallo-oppinsa salolaisessa Salpassa. Hän on entuudestaan tuttu mies valmentaja Tommi Pikkaraiselle.

Torstaina TPS tiedotti myös solmineensa jatkosopimuksen Jonni Peräahon kanssa. Peräaho aloittaa mustavalkoisten edustuksessa jo kuudennen kautensa. Keskikentällä puolustavassa roolissa tai puolustuksen laidassa parhaiten viihtyvä Peräaho aloitti TPS:ssä Ykkösen kaudella 2015.

- Jonni on seuran monivuotinen luottopelaaja. Viime kausi oli vähän rikkonainen loukkaantumisten vuoksi, mutta päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä. Hän on erittäin monikäyttöinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan myös eri pelipaikoilla, Pikkarainen kuvailee.