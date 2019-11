Mika Ääritalo jatkaa TPS:ssä – edessä jo 15:s kausi raitapaidoissa

Jalkapalloliigaan noussut TPS ja hyökkääjä Mika Ääritalo ovat solmineet kauden 2020 kattavan jatkosopimuksen. 34-vuotias Ääritalo aloittaa näin jo viidennentoista kautensa TPS:n edustusjoukkueessa. Seuralegendoihin kuuluva Ääritalo debytoi TPS-paidassa Ykkösessä jo vuonna 2002. Hän siirtyi sen jälkeen kahdeksi kaudeksi Aston Villan akatemiaan Englantiin.

– Hän on esimerkillinen huippu-urheilija, jota kohtaan arvostus vaan nousee vuosi vuodelta. Hän on tehnyt urallaan tärkeitä maaleja ja oli jotenkin oikein, että juuri hän viimeisteli voittomaalin liigakarsintojen toisessa osaottelussa. Ärtsi on tänä päivänä erittäin monipuolinen hyökkäyspään pelaaja, joka näkee kokemuksensa avulla koko kentän, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen painottaa.