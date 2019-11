Mika Ojalan ura ei jatku Interissä

Mittavan uran Interissä tehnyttä jalkapalloilija Mika Ojalaa ei näillä näkymin nähdä sinimustassa paidassa tulevalla kaudella. Pitkien sopimusneuvottelujen päätteeksi sopimusta tulevasta kaudesta ei ole syntynyt, kertoo Inter verkkosivuillaan.

– Mika on ollut seuralle tärkeä pelaaja vuosia ja siksi on erittäin harmillista, ettemme onnistuneet löytämään yhteisymmärrystä sopimuksen sisällöstä. Mikäli haluamme olla kilpailukykyisiä myös ensi kaudella, meidän on kuitenkin ajateltava joukkuetta kokonaisuutena eikä vain yksilöinä, tekninen johtaja Vesa Mäki sanoo.

Ojala on pelannut Interissä kaikkiaan 272 liigaottelua, joissa hän on tehnyt yhteensä 73 maalia. 31-vuotias hyökkääjä on voittanut Interissä Suomen mestaruuden 2008 ja Suomen cupin vuosina 2009 ja 2018. Lisäksi hän on voittanut joukkueessa kolme hopeaa. Ojala on myös valittu kolmesti liigan parhaaksi keskikenttäpelaajaksi.

– Toivottavasti näemme hänet sinimustissa vielä jonain päivänä, joko pelaajana tai muussa roolissa, Mäki sanoo.

Kuluvalla viikolla on varmistunut myös Niilo Mäenpään siirto IFK Mariehamniin. Myöskään Albion Ademia ei näillä näkymin nähdä tulevalla kaudella Inter-paidassa.