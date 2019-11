Molemmat Riskit ensi kaudella HJK:ssa

Jalkapalloliigassa pelaava HJK ja hyökkääjä Roope Riski, 28, ovat tehneet 2+1-vuotisen sopimuksen. Riski pelaa vuoden 2019 loppuun Itävallassa St. Pöltenissä ja liittyy HJK:n miehistöön tammikuussa 2020.

– Tämä on minulle loistava mahdollisuus. HJK on Suomen suurin seura, jossa vaatimustaso on kova. Tehtäväni on osoittaa kentällä, että olen tämän seuran arvoinen, vakuuttaa Roope Riski HJK:n verkkosivuilla.

Roope Riski on Maskun Palloseuran kasvatti, joka pelasi debyyttinsä Veikkausliigassa vuonna 2010 TPS:ssa. Ensimmäisellä kaudellaan Riski haki pelikokemusta lainalla Kakkosen ÅIFK:ssa, jossa ainoassa ottelussaan EIF:ää vastaan hän teki hattutempun. Ykkösen Viikingeissä hän pelasi kuudessa ottelussa ja teki viisi maalia.

Vuonna 2011 Riski teki sopimuksen italialaisen Cesenan kanssa. Serie A -debyytti oli maaliskuussa 2011 Laziota vastaan Stadio Olimpicolla. Cesena lainasi Riskin takaisin TPS:ään sekä Norjaan Hønefoss BK:hon. Høfefossin kanssa hän teki sopimuksen kaudeksi 2014–15.

Ura jatkui seuraavalla kaudella niin ikään norjalaisessa Haugesundissa, josta Riski palasi lainasopimuksen kautta Suomeen SJK:hon kausiksi 2016–17. SJK lainasi Riskin Saksaan SC Padeborniin 2017, jonka jälkeen hän teki sopimuksen itävaltalaisen St. Pöltenin kanssa. Viime kauden Riski pelasi lainalla Kreikassa Chania Kissamikoksessa, josta hän palasi takaisin St. Pölteniin täksi kaudeksi.

Suomen U21-maajoukkueessa Roope Riski on pelannut 11 ottelua (6 maalia) ja miesten maajoukkueessa neljä ottelua, joissa hän on tehnyt yhden maalin.

Roope Riskin isoveli Riku Riski, 30, pelaa myös HJK:ssa.