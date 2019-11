TPS jalkapallon taustayhtiö, FC TPS Turku Oy, on vahvistanut organisaatiotaan nimittämällä Arto Kuuluvaisen seuran uudeksi liiketoiminnan kehitysjohtajaksi. 39-vuotias Kuuluvainen tulee kartoittamaan uusia liiketoimintoja sekä kehittämään jo niitä olemassa olevia liiketoimintoja, joissa TPS jalkapallo tai sen taustayhteisöt ovat omistuksellisesti mukana. Hän vahvistaa lisäksi TPS jalkapallon myyntiä sekä markkinointia. Kuuluvainen on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2011, ja hän liittyy TPS jalkapallon taustavoimiin muiden toimiensa ohella.

– Suomalainen jalkapallo elää tällä hetkellä suurinta nousubuumiaan ikinä, ja se on hyödynnettävä nyt myös seuratoiminnan puolella. TPS:ssä toimenkuvani tulee keskittymään erityisesti liiketoiminnan kehittämiseen ja tätä kautta seuran tulevaisuuden tulopohjan laajentamiseen. TPS jalkapallo ei voi elää pelkällä urheilulla. Tulemme julkistamaan uusia avauksia jo lähikuukausina, Kuuluvainen lupaa seuran tiedotteessa.

– Uskon, että rohkeilla ja uusilla avauksilla saamme lisättyä myös TPS jalkapallon kiinnostavuutta uusissa kohderyhmissä, niin yrityskumppaneiden kuin katsojienkin osalta. Korkeakoulumaailma on minulle tuttu alue ja se avaa ihan uusia mahdollisuuksia myös meille. TPS on yksi Suomen tunnetuimmista jalkapallobrändeistä, mutta koska emme vielä pysty kilpailemaan taloudellisesti Suomen kärkiseurojen kanssa, meidän on etsittävä lisäresursseja toimintaamme muilla tavoin, Kuuluvainen jatkaa tiedotteen mukaan.

Kuuluvainen on ollut jo vuosia suomalaisen urheilumarkkinoinnin sekä -sponsoroinnin eturivin asiantuntijoita. Hän on kehittänyt myös yhden maamme ensimmäisistä korkeakoulutasoisista urheilujohtamisen kursseista, kirjoittanut kaksi tietokirjaa urheilun liiketoiminnasta sekä sparrannut useita yksittäisiä seuroja, urheilijoita sekä yrityksiä sponsorointiin liittyen. Kuuluvaisella on työtaustaa niin urheiluseuratoiminnasta, yrittäjyydestä, yliopistomaailmasta kuin asiantuntijamyynnin ja liikkeenjohdon konsultoinninkin tehtävistä. Hän toimii parhaillaan myös urheiluteknologiayritys CoPlays Oy:n hallituksessa. Yritys tekee seurayhteistyötä muun muassa FC Barcelonan kanssa.