Inter hankki puolustukseensa yli 200 ottelun liigajyrän, joka on uransa aikana voittanut syövän

Harri Ahola

Interin toinen uusi hankinta tulevalle kaudelle on Vaasan Palloseurasta saapuva Jesper Engström. 27-vuotias Engström on monikäyttöinen pelaaja, jonka vahvin paikka on puolustuksen vasemmalla laidalla.

– Jesper on laadukas pelaaja ja sellaista pelaajatyyppiä, jota on hankala löytää Suomesta: hän on vasenjalkainen ja hänellä on kykyä pelata sekä laitapuolustajana että wingbackina, päävalmentaja Jose Riveiro kuvaili uutta hankintaansa seuran tiedotteessa.

Engstöm on edustanut koko liigauransa VPS:ää ja pelannut vaasalaisseurassa yli 200 pääsarjaottelua. Hänen kasvattajaseuransa on pieni Norrvalla FF, jossa on oppinsa saanut myös Huuhkaja-kapteeni Tim Sparv.

Pohjanmaa jää Engströmiltä nyt ensimmäistä kertaa taakse.

– Tämä on minulle jotain ihan uutta, eikä lähteminen ollut helppo päätös. Tämä tuntuu kuitenkin hyvältä ja sopivalta seuraavalta askeleelta, hän totesi Interin tiedotteessa.

Engströmillä todettiin vuonna 2013 imusolmukesyöpä, mutta hän onnistui toipumaan sairaudesta.

Hänen sopimuksensa kattaa kauden 2020, jonka lisäksi Interillä on optio myös kaudesta 2021.