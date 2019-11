Inter teki ensimmäisen uuden hankinnan – Matias Ojala saapuu Ilveksestä

Harri Ahola

Interin ensimmäinen uusi pelaajahankinta on Matias Ojala. 24-vuotias Ojala saapuu Turkuun Ilveksestä kaksivuotisella sopimuksella.

Oululaislähtöinen Ojala debytoi jalkapalloliigassa 15-vuotiaana ollen sarjan kaikkien aikojen nuorin pelaaja. Suomessa hän on edustanut Ilveksen lisäksi PS Kemiä ja AC Oulua, jonka lisäksi hänen historiastaan löytyy myös kausi saksalaisen HSV:n organisaatiossa.

Hehkutettuna nuorisolupauksena Ojala pelasi keskikentän keskustassa, mutta viime vuosina pelipaikka on löytynyt myös laitapuolustajan tai laitapelaajan tontilta.

– Matias on todellinen joukkuepelaaja, joka pystyy pelaamaan monissa eri rooleissa. Hän on taitava pallon kanssa ja samaan aikaan sekä nuori että kokenut pelaaja, Jose Riveiro kuvaili Interin tiedotteessa.

Ojala liittyy joukkueen harjoituksiin tammikuussa 2020.

– Inter on tällä hetkellä parasta, mitä Suomesta voi löytyä. Olen kuullut, miten täällä pidetään pelaajista huolta. Lisäksi valmennus on hyvää, seura on viime kauden hopeamitalisti ja tiedossa on europelit, Ojala mainosti tiedotteessa.