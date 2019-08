Mestaruutta janoavalle Interille nimekäs vahvistus keskikentälle ja odotettu hankinta vasempaan laitaan

Harri Ahola

Jalkapalloliigan kärkeen edellisellä kierroksella noussut Inter hankki riveihinsä kaksi pelaajaa siirtoikkunan viimeisenä aukiolopäivänä. Luciano Balbin lähdön jälkeen vajaamiehisenä ollutta vasemman wingbackin tonttia tulee täyttämään englantilainen Connor Ruane.

Kyseiselle pelipaikalle odotettiinkin vahvistusta, sillä Interin miehistöstä ei löydy paikan luontaista osaajaa. Yllättävämpi ja selkeästi nimekkäämpi hankinta on kuitenkin keskikentän pohjalle saapuva Anthony Annan, jolta löytyy vyöltä 64 ottelua Ghanan kovassa maajoukkueessa ja luottomiehen rooli kesän 2010 MM-lopputurnauksessa.

Viimeksi hän on pelannut keväällä Israelin liigassa Beitar Jerusalemin paidassa alkuvuodesta, mutta viimeisimmät peliminuutit ovat maaliskuulta.

33-vuotias Annan on kotimaan kentiltä tuttu HJK:n paidasta, jossa hän pelasi ensin kaudella 2014 ja sitten uudestaan pidemmän pätkän 2016–2018.

Ghanalainen oli yksi liigan parhaista keskikenttäpelaajista. Samalla hän oli myös yksi kalleimmista, sillä tuoreimpien verotietojen mukaan hän tienasi yli 150 000 euroa kausilla 2016 ja 2017.

– Keskikenttäpelaajamme ovat pelanneet viime aikoina paljon muilla pelipaikoilla. Anthony tulee tukemaan nimenomaan keskikenttää ja tuo tasapainoa pelimalliimme, päävalmentaja Jose Riveiro totesi Interin tiedotteessa.

Tuntemattomampi nimi kaksikosta on 25-vuotias Connor Ruane, joka on syntynyt Englannissa mutta asunut yhdeksänvuotiaasta saakka Espanjassa saaden jalkapallo-oppinsa siellä. Pelaajauraansa hän on tehnyt Espanjan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla, jossa joukkueiden taso heittelee suurseuroista puoliammattilaisiin.

Vasempana puolustajana pääasiassa pelannut Ruane on edustanut CE Constanciaa, La Roda CF:ää, Mallorcan kakkosjoukkuetta, Herculesta ja viimeisimpänä FC Jumillaa.

– Balbin sopimuksen päätyttyä meillä oli myös selvä tarve vasemmalle wingbackille ja Connor sopii profiililtaan tähän hyvin. Hän on nuoresta iästään huolimatta kokenut pelaaja, joka on tottunut pelaamaan kovatasoisissa sarjoissa. Hän tulee konkreettisesti tuomaan lisävahvuutta boksipelaamiseemme, Riveiro taustoittaa.

Annanin sopimus kattaa tulevan syksyn, kun taas Ruanen kohdalla Interillä on optio myös kaudesta 2020. Molemmat ovat käytettävissä Interin huomisessa vieraspelissä Kuopiossa, mikäli kansainväliset pelaajasiirrot valmistuvat ajoissa.

Suomen siirtoikkuna menee kiinni tänään klo 18.