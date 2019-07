Inter ei pelkää väsymystä europelin jälkeen – katso tästä kokoonpanot sunnuntain huipputärkeään Honka-otteluun

Harri Ahola

Interillä on europelien jälkeen edessä seuraava huipputärkeä ottelu, kun Honka saapuu tänään vieraaksi Kupittaalle. Ennen päivän pelejä Honka on jalkapalloliigassa toisena ja Inter kuudentena, mutta koko kärkikuusikko on viiden pisteen sisällä.

Voitto nostaisi Interin kahden pisteen päähän sarjajohdosta, mutta tappiolla se saattaisi pudota jopa yläloppusarjan paikkojen ulkopuolelle. Tasaisessa sarjassa yksittäisten kärkiotteluiden tuloksilla on siis vielä tavallistakin suurempi merkitys.

Interillä on ollut palautumisaikaa Bröndby-kotipelin jälkeen vain kaksi päivää, mutta Jose Riveiro on tehnyt silti vain kaksi muutosta kokoonpanoon. Maalinsuulla jatkaa odotetusti Henrik Moisander.

Puolustuslinjassa Arttu Hoskonen siirtyy penkin puolelle ja Daan Klinkenberg ottaa vasemman topparin paikan rinnallaan Juuso Hämäläinen ja Miro Tenho.

Keskikentän keskustassa jatkavat Alvaro Muniz ja Aleksi Paananen, mutta torstain pelissä kolmantena miehenä kaksikkoa tukenut Niilo Mäenpää saa nyt siirron oikeaksi wingbackiksi penkillä aloittavan Niko Markkulan tilalle. Vasemmalla roolin hoitaa argentiinalainen Luciano Balbi.

Inter vaikuttaisi palaavan kotimaan kentillä käyttämäänsä kolmen hyökkääjän järjestelmään, joka on toiminut erittäin hyvin. Filip Valencic ja Timo Furuholm avaavat tutusti, mutta kokonaan sivussa olevan Mika Ojalan paikan sai loukkaantumisensa jälkeen paljon minuutteja kerännyt Elias Mastokangas.

Vierasjoukkue Honka on tehnyt yhden ainoan muutoksen edellisen HIFK-voiton miehistöönsä. Se löytyy puolustuslinjan vasemmalta laidalta, kun pelikiellosta vapautunut Mikko Sumusalo palaa neljän miehen alakertaan.

Toppareina luutivat Tommi Saarinen ja Robert Ivanov Henri Aallon hoitaessa oikean pakin tonttia. Maalilla pelaa totutusti amerikkalainen Tim Murray.

Hongan keskikenttä on nimekäs ja taitava: vasemmalla Juha Hakola, oikealla Lucas Kaufmann sekä keskustassa Javi Hervas ja Duarte Tammilehto.

Kärjessä avaavat seitsemällä maalillaan espoolaisten sisäistä maalipörssiä johtava Borjas Martin sekä vain kerran osunut kokenut Demba Savage.

Ottelu käynnistyy Kupittaan jalkapallostadionilla klo 17.