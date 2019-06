Jalkapallon Eurooppa-liigan karsintojen ensimmäisen kierroksen otteluparit arvotaan tiistaina. Interin mahdolliset vastustajat on rajattu viiteen joukkueeseen.

Varsinainen herkkupala olisi saada Turkuun Skotlannin mahtiseura Glasgow Rangers. Joukkueen managerina toimii Liverpool-legenda Steven Gerrard. Keskikentällä pelaa Huuhkajissa vastikään loistanut Glen Kamara. Joukkueen ykköskärki on HJK:sta tuttu kolumbialainen Alfredo Morelos, joka päättyneellä kaudella voitti Skotlannin liigan maalikuninkuuden. Sekä Moreloksen että Kamaran esitykset on noteerattu isommissakin seuroissa, ja kumpikin heistä on siirtohuhujen kohteena.

Kova vastustaja olisi myös tanskalainen Bröndby, jossa topparina pelaa maajoukkueen vakiokasvo Paulus Arajuuri. Myös norjalainen Molde on korissa, josta arvotaan Interille vastustaja.

Hieman helpommilta vaihtoehdoilta kuulostaisivat kaksi muuta vaihtoehtoa, Irlannin Cork ja Pohjois-Irlannin Crusaders.

Inter pelaa ottelunsa 11. ja 18. heinäkuuta.