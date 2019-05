Inter teki yhden pakollisen ja yhden vapaaehtoisen muutoksen – katso kokoonpanot illan Ilves-mittelöön

Harri Ahola

Inter jatkaa hyvin toimineella 3–4–3-muodostelmallaan myös perjantai-illan kamppailussa Ilvestä vastaan, mutta tekee kaksi muutosta kokoonpanoonsa. Toinen muutoksista on pakotettu, mutta toinen ei.

Keskikentän keskustassa Alvaro Muniz on sekä pelikiellossa että loukkaantunut, joten hänen paikkansa Mikko Kuninkaan vierellä ottaa omasta vammastaan tervehtynyt Aleksi Paananen.

Alakerrassa muutoksia ei nähdä, kun Aati Marttisen edessä topparoivat jälleen Daan Klinkenberg, Juuso Hämäläinen ja Miro Tenho. Oikealla wingbackina jatkaa Niko Markkula, mutta vasemman laidan ottaa haltuunsa Niilo Mäenpää.

Daniel Kamyn avauspaikan vienyt 21-vuotias hämeenlinnalaiskasvatti on tällä kaudella nähty jo keskikentän keskustassa sekä oikeana pakkina.

Hyökkäyksessä nähdään liigan ehkä kuumin kolmikko eli maalipörssin ykkönen Filip Valencic, syöttöpörssin ykkönen Mika Ojala ja Timo Furuholm.

Penkille on paluun tehnyt HJK-ottelussa ruman taklauksen vuoksi sivuun joutunut Luciano Balbi.

Ilveksen maalilla avaa kauden kuumin maalivahti Mika Hilander, joka on joutunut kaivamaan pallon selkänsä takaa vain kahdesti. Kolmen ja neljän pelaajan linjojen välillä sujuvasti vaihteleva Jarkko Wiss näyttäisi valinneen nyt neljän pelaajan alakerran.

Vasemmalla pelaa entinen nuorten maailmanmestari David Addy, toppareina Tatu Miettunen ja Baba Mensah sekä oikealla Interistäkin tuttu Felipe Aspegren.

Viiden pelaajan keksikentän muodostanevat Ilari Mettälä, Jair, Lauri Ala-Myllymäki, Yusif Moussa ja Matias Ojala.

Maalintekovaikeuksista kärsineen Ilveksen ainoana selkeänä kärkimiehenä avaa Tiemoko Fofana.

Vastakkain ovat tämän hetken sarjakärki Inter ja kolmonen Ilves. Joukkueiden piste-ero on vain yksi piste ottelun enemmän pelanneen Interin hyödyksi, mutta niiden alkukaudet ovat olleet hyvin erilaiset.

Siinä missä Inter on tehnyt 18 maalia eli eniten koko sarjassa, on Ilves osunut vain kuudesti eli toiseksi vähiten. Pelkästään Interin Filip Valencic on iskenyt yhden enemmän kuin koko tamperelaisten joukkue.

Toisaalta eroa on ollut puolustuksessakin, sillä Ilves on kokenut vain kaksi takaiskua ja Inter täyden tusinan. Turkulaisten peleissä on nähty eniten maaleja koko liigassa, tupsukorvien puolestaan ylivoimaisesti vähiten.

Ottelu Kupittaan jalkapallostadionilla käynnistyy tänään klo 18.30.

