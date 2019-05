HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo on erotettu, kertoo Helsingin Sanomat. Lehkosuon paikan ottaa Ropsia tähän saakka valmentanut Toni Koskela.

Lehkosuo on valmentanut HJK:ta vuodesta 2014 lähtien. Seura on liigan kestomenestyjä ja se on voittanut Lehkosuon johdolla kolme SM-kultaa. Tällä kaudella HJK:ta on syytetty hengettömästä pelaamisesta. Se on pelannut kahdeksan ottelua vailla voittoja.

HJK on tällä hetkellä Veikkausliigassa sijalla kuusi. Sarjaa johtaa turkulainen Inter.