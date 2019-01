Inter nappasi TPS:n ykköstopparin – Miro Tenho vaihtaa kaupungin sinimustalle puolelle

Harri Ahola

Inter hankki uuden puolustajan paikallisvastustaja TPS:n riveistä, kun Miro Tenho vaihtaa mustavalkoisesta sinimustaan. Toppari allekirjoitti Interin kanssa vuoden mittaisen sopimuksen.

– Olen kaivannut muutosta ja Inter tuo uusia kiinnostavia haasteita. Odotan etenkin harjoittelua Riveiron alaisuudessa ja toki myös europelit kiinnostavat, Tenho kertoi Interin tiedotteessa.

23-vuotias Tenho on ollut vuosia vakikasvo viime kauden päätteeksi liigasta pudonneen TPS:n keskuspuolustuksessa. Ensimmäisen liigaottelunsa hän pelasi jo kaudella 2014, jonka jälkeen vyölle on kertynyt 62 liigapeliä ja 69 ottelua Ykkösessä.

Jalkapallo-oppinsa 188-senttinen Tenho on saanut Kaarinassa.

– Miro on rohkeasti pelaava toppari, jolla on jo hyvin kokemusta Veikkausliigasta ja mielenkiintoinen tulevaisuus edessään. Hän on erityisesti kyvykäs puolustaja pelinavaamisvaiheen organisoimiseen. Uskon tulevan kauden olevan hänelle tärkeä ja on mielenkiintoista seurata hänen kehittymistään, Interin päävalmentaja Jose Riveiro arvioi Interin tiedotteessa.

Inter palaa joukkueharjoituksiin ensi viikon maanantaina kuukauden lomajakson jälkeen.