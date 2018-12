Boakai ja Louhela Interiin

Ensi kauden liigajoukkuettaan kokoava turkulainen Inter kertoi perjantaina solmineensa pelaajasopimukset EIF:sta siirtyvän kanadalaisen Hanson Boakain ja KaaPosta siirtyvän Mikke Louhelan kanssa. Molempien sopimukset kattavat kauden 2019. Boakain sopimuksessa on myös optio kaudesta 2020.

– Boakailla on edessään mielenkiintoinen tulevaisuus. Hän on laitahyökkääjä, joka pystyy taidoillaan luomaan epätasapainoa vastustajan ryhmitykseen ja haastamaan puolustajia jatkuvasti. Tulevalla kaudella hänen täytyy saada kokemusta liigatasolta ja kasvaa joukkueen mukana, Interin valmentaja José Riveiro kertoo seuran tiedotteessa.

Guineassa syntynyt, mutta Kanadaan jo 7-vuotiaana muuttanut Boakai aloitti jalkapallon pelaamisen Edmontonissa ja debytoi paikallisen FC Edmontonin paidassa NASL:ssa jo 16-vuotiaana. Kanadaa nuorten maajoukkueissa edustanut Boakai pelasi Euroopassa ennen EIF:iä Ruotsin Landskronassa ja romanialaisessa UTA Aradissa.

Viime kaudella Boakai oli joukkueensa tehokkain pelaaja Ykkösessä EIF:n taisteltua viimeisille kierroksille asti sarjanoususta. Boakai pelasi hyökkäyspäässä eri rooleissa ja teki 23 ottelussa kuusi maalia, minkä lisäksi hän antoi kuusi maalisyöttöä.

Keskikentän keskellä pelaava 21-vuotias Mikke Louhela on Interin oma kasvatti. Turun Nappulaliigasta 11-vuotiaana Interiin siirtynyt Louhela pelasi Interissä juniori-ikänsä loppuun asti. Kaudeksi 2018 Louhela siirtyi pelaamaan Kaarinan Poikien joukkueeseen Kakkosta. José Riveiro haluaa kuitenkin antaa Louhelalle mahdollisuuden näyttää kykynsä liigassa.

– Kuluneen kuukauden aikana yksi hyvistä asioista on ollut mahdollisuus tutustua seuran omiin nuoriin harjoituksissa. Näissä harjoituksissa Mikke on ollut ehdottomasti positiivinen yllätys. Hänellä on mahtava kyky ymmärtää peliä. Hän on lahjakas pelaaja, joka tarvitsee oikeanlaisen ympäristön kehittyäkseen. Meidän tavoitteenamme on luoda niin hänelle kuin muillekin pelaajille sellainen ympäristö. Nyt on hänen vuoronsa näyttää, että hän on valmis ottamaan haasteen vastaan ja kehittymään, Riveiro painottaa.

Boakain ja Louhelan ohella edustusjoukkueen mukana jatkavat ensi kauden kattavilla U23-sopimuksilla päättyneellä kaudella 18 liigaottelussa pelannut hyökkääjä Joona Järvistö ja kuudessa liigaottelussa esiintynyt keskikenttäpelaaja Matias Lahti.

Marraskuun ajan treenannut Interin pitää joulukuussa taukoa joukkueharjoituksista. Seuraavan kerran joukkue kokoontuu tammikuun alussa.