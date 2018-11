Inter-kasvatti Kaan Kairinen siirtyy vuoden kestävällä lainasopimuksella HJK:n riveihin

HJK ja tanskalainen FC Midtjylland ovat tehneet vuoden kestävän lainasopimuksen keskikenttäpelaaja Kaan Kairisen siirtymisestä HJK:n riveihin seura tiedotti keskiviikkona. Inter-kasvatti Kairisen on määrä aloittaa treenaaminen joukkueen kanssa tammikuussa.

– Kaan Kairinen on erittäin potentiaalinen nuori pelaaja. Kaan on hyvä pallon kanssa ja tuo lisäarvoa hyökkäyspelaamiseemme monipuolisilla syötöillään. Kaksikkona hän on pelannut Sebastian Dahlströmin kanssa Suomen U21-maajoukkueessa jo parin vuoden ajan. Kaan on erittäin kehityskelpoinen pelaaja, jonka parhaat ajat ovat vielä tulossa, kommentoi HJK:n päävalmentaja Mika Lehkosuo tiedotteessa.

– Tosi hyvällä fiiliksellä tulen Suomen parhaaseen joukkueeseen. Odotan innolla tulevaa kautta ja varsinkin europelejä, kertoi tunnelmistaan puolestaan Kairinen itse.

– Uskon, että tuon HJK:n keskikentälle pallollista varmuutta. Dalen kanssa olen pelannut yhdessä jo maajoukkueessa, ja kemiat ainakin natsaavat tosi hyvin yhteen. Toivottavasti pääsen esittelemään taitojani täyden fanikatsomon edessä niin koti- kuin vieraspeleissäkin.

Joulukuussa 20 vuotta täyttävä Kairinen aloitti jalkapalloilun Turun nappulaliigassa. FC Interiä edustanut Kairinen pelasi ensimmäisen ottelunsa jalkapalloliigassa lokakuussa 2014 vain 15-vuotiaana.

Kaudella 2015 Kairinen pelasi 26 liigaottelua, ja hänet palkittiin vuoden tulokkaana. Lokakuussa 2015 Kairinen pääsi brittilehti The Guardianin 50 maailman lupaavimman jalkapalloilijan listalle.

Kaudesta 2016 alkaen Kairinen on ollut FC Midtjyllandin pelaaja. 2017 loppuvuoden hän pelasi lainalla Tanskan 2. divisioonan Skive IK:ssa ja loppukauden 2018 niin ikään lainalla Turussa kasvattajaseuransa Interin paidassa.

Suomen nuorten maajoukkueita Kairinen on edustanut U15-joukkueesta lähtien. Otteluja maajoukkueissa on kertynyt jo yhteensä nelisenkymmentä. Suomen U21-joukkueessa Kaan on onnistunut maalinteossa kolmesti.