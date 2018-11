Inter kaappasi Lahdesta nuoren mutta kokeneen keskikenttäpelaajan

Harri Ahola

Inter vahvistaa miehistöään Aleksi Paanasella. Keskikenttäpelaaja allekirjoitti turkulaisten kanssa kaksivuotisen sopimuksen kausista 2019 ja 2020.

25-vuotias Paananen on pelannut neljä edellistä kautta FC Lahdessa, mutta siilinjärveläislähtöinen pelaaja teki läpimurtonsa Kuopion Palloseurassa. Jo 17-vuotiaana KuPS:n miehistöön noussut Paananen on ehtinyt kerätä vyölleen jo 228 liigaottelua.

– Paananen on yksi niistä pelaajista, joka heti herätti huomioni pelintapansa takia. Hän on kokonaisvaltainen ja tasapainoinen pelaaja, joka on hyvä pelin jokaisessa vaiheessa. Lisäksi hän on luonteva pallon kanssa, eikä piileskele kentällä vaan pyytää palloa ja ottaa roolia, Interin tuore päävalmentaja Jose Riveiro kertoo seuran kotisivuilla.

Ennen Paanasen tuloa Interillä oli keskikentän keskustan pelaajista sopimukset Mikko Kuninkaan, Niilo Mäenpään ja nuoren Elias Mastokankaan kanssa.