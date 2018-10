TPS pääsee lähes parhaalla miehistöllään sarjakakkosen kimppuun – katso tästä kokoonpanot iltapäivän RoPS-kamppailuun

Harri Ahola

Vahvaan vireeseen syksyllä yltynyt TPS pääsee lauantain otteluun Rovaniemen kaimaseuraansa vastaan lähes parhaalla kokoonpanollaan. Vakioavauksesta puuttuu ainoastaan vasempana pakkina pelaava Zeljko Savic, joka on pelikiellossa.

Serbin tilalle avaukseen nousee loukkaantumisesta tervehdyttyään lähinnä vaihdosta laitalinkiksi tullut Juri Kinnunen. Muuten alakerta on ennallaan, sillä Jonathan Viscosin ja toppariparin Rasmus Holma–Miro Tenho lisäksi oikeana pakkina häärii vaisun alkukauden jälkeen hieman piristynyt Sami Rähmönen.

Myös keskikenttä ja hyökkäys on täysin odotetussa muodossa. Niklas Blomqvist ja Ben McKendry huolehtivat keskustasta ja laidoilla avaavat Oskari Jakonen ja uudelle tasolle noussut Riku Sjöroos.

Kärkiparina häärivät kahdeksan maalin Mika Ääritalo ja kuuden osuman Sterling Yateke. Keskiafrikkalaiselle Yatekelle vastustajat ovat tämän kauden tutuimpia, sillä hän harjoitteli Rovaniemellä useita kuukausia ennen saapumistaan Turkuun.

Vierasjoukkue RoPS on selkeästi heikommassa vireessä, sillä se on saanut kolmesta edellisestä ottelustaan vain yhden ainoan pisteen. Sarjakakkosen äärimmäisen pitävä puolustus on rakoillut sen jälkeen, kun sarjan parhaiden toppareiden joukkoon noussut Leo Väisänen myytiin Hollantiin.

Nyt rovaniemeläiset saavat takaisin raisiolaislähtöisen Juuso Hämäläisen, jonka toppariparina nähdään paremmin laitapakkina esiintyvä Lassi Järvenpää. Poissa on edelleen pelikeiltoa sovittava kanadalais-haitilainen toppari Jems Geffrard.

Laitapakkeina pelaavat nuori Juho Hyvärinen ja kokenut Taye Taiwo. Maalilla nähdään espanjalainen Antonio Reguero, joka on yksi harvoista jokaisen minuutin kaikissa otteluissa pelanneista pelaajista.

Keskikentän pohjalla avaavat uransa tähän kauteen päättävä Antti Okkonen ja pelinrakentelusta vastaava taitava vasuri Lucas Lingman. Laidoilla nähdään kuudella maalillaan RoPS:n maalintekijätilaston kärkipaikkaa pitävä Lassi Lappalainen sekä Erfan Zeneli. Vielä maaleitta oleva liigan kaksinkertainen ykköstykki Aleksandr Kokko saa rinnalleen Simo Roihan.

TPS:n loppukauden ohjelma on hankalin mahdollinen, sillä se kohtaa kolmessa pelissään sarjataulukon tämänhetkisen kärkitrion. Karsijan paikka uhkaa vain pisteen päässä, ja sen nykyinen haltija IFK Mariehamn pääsee hakemaan pisteitä sarjan kahdelta huonovireisimmältä joukkueelta eli Kemiltä ja Lahdelta.

RoPS tarvitsee myös kiivaasti voittoja, sillä sen ero kolmospaikalla odottaviin KuPS:iin, Ilvekseen ja Honkaan on puolittunut neljään pisteeseen.

Ottelu käynnistyy Kupittaan jalkapallostadionilla tänään klo 16.