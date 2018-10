Video: Kuukauden ottelu oli Interin kakkosen hallintaa, ja lopulta joukkue onnistui tasoittamaan FC Ålandia vastaan

Jalkapallon Kolmosen Kuukauden ottelu oli FC Inter 2:n hallintaa, mutta pelin voitto näytti pitkään menevän vierailija FC Ålandille.

Åland sai pallon maaliin 37. peliminuutilla, vaikka Inter hallitsi peliä. Ålandin paikat olivat jääneet muutamaan vastaiskuun.

Lopulta myös Inter onnistui maalinteossa 78. minuutilla. Tasoitusmaalin teki koko pelin pirteästi esiintynyt Elias Mastokangas.

Ottelua oli pelattu noin 35 minuuttia kun Interin Lari Kinnunen pääsi täysin vapaasti keskeltä läpi ja suoraan maalipaikkaan. Ålandin maalivahti Nikita Semenov sai torjuttua vedon jalallaan. Vain pari minuuttia myöhemmin Kinnusella oli toinenkin paikka, mutta maalia ei näistä tullut.

Interin tilanteita rakensi Mastokankaan lisäksi myös Tatu Varmanen.

FC Ålandin maali syntyi yllättäen 37. peliminuutilla.

Daniel Boman sai pallon suoraan jalkaansa boksin reunalla ja potkaisi sen helposti maaliin.

– Åland on kytännyt koko ottelun, ja sitten kun paikka tulee, se pistetään reppuun, tiivisti selostaja Mikko Seppälä suorassa lähetyksessä.

TS näytti pelin striiminä Urheilupuiston Yläkentältä.

Katso video ottelun ensimmäisestä puoliajasta:

Toisen puoliajan aluksi FC Åland esitti pirteämpää peliä, mutta pelin hallinta jatkui kuitenkin Interillä. Ålandin vähäiset paikat syntyivät edelleen nopeista vastaiskuista.

Peli päättyi lopulta tasalukemiin, vaikka Inter sai loistavan paikan johto-osumalle vielä aivan pelin viimeisillä hetkillä.

Interin Valtteri Suominen sai punaisen kortin vain muutama sekuntti ennen pelin loppua.

Katso videopätkä ottelun toiselta puoliajalta. Tässä klipissä myös Interin maali:

Ottelun viimeiset minuutit:

Tasapeli riitti Interille ja se varmisti paikkansa Kolmosessa myös ensi kaudella.

Länsi-Suomen Kolmosen sarjanousija on selvillä. Pallo-Iirot nousee ensi kaudeksi Kakkoseen.

FC Boda on jo varma putoaja Neloseen. Perjantain pelinsä hävinnyt TuWe on lähellä putoamista, muita mahdollisia putoajia ovat SC Wolves ja ÅIFK.

Kolmosen viimeinen kierros pelataan ensi viikonloppuna.

Interin reservijoukkueena toimivassa ryhmässä on käynyt tällä kaudella melkoinen trafiikki, sillä sen riveissä on tahkonnut peräti 53 pelaajaa. Kuitenkin kaksi kolmasosaa pelaajista on keskittynyt matseihin nimenomaan Kolmosessa.

– Joukkueessamme on pelannut lähinnä edustuksessa mukana olevia nuoria pelaajia, sekä U-20 joukkueen nuoria, jotka ovat saaneet meidän kauttamme pelikokemusta ja -tuntumaa, kertoi joukkueenjohtaja Pasi Hyvätti ennen ottelua.