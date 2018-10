Joonas Jussila

Turun Sanomien kuukauden ottelut Länsi-Suomen Kolmosesta päättyvät lauantaina lokakuun otatuksella Interin kakkosjoukkueen saadessa vieraita Ahvenanmaalta, kun sarjakakkonen FC Åland saapuu vierailulle Urheilupuiston Yläkentälle.

Interin reserviryhmän ja FC Ålandin kohtaamisesta puuttuvat suuret panokset, sillä turkulaisjoukkue varmisti viime viikon TuWe-vierasvoitollaan käytännössä sarjapaikkansa Kolmosessa myös ensi vuodelle. Inter 2 on ennen kahta viimeistä kierrosta 14 joukkueen sarjassa sijalla 10.

– Meillä on sen verran hyvä maaliero, että vaikka häviäisimme kaksi jäljellä olevaa ottelua, säilymme kyllä sarjassa, Inter 2:n joukkueenjohtaja Pasi Hyvätti toteaa.

Kolmosen kärjessä raumalainen Pallo-Iirot sinetöi viikko sitten nousunsa Kakkoseen voittamalla Maskun kotikentällään yli 500 katsojan edessä. Iirojen voitto tarkoitti sitä, ettei tasapeliin jääneellä IFK Mariehamnin reserviporukalla ole enää mahdollisuuksia yltää viikon päästä päättyvän sarjan kärkeen, josta vain voittaja nousee ensi vuodeksi ylemmälle tasolle.

– Se, millaisella porukalla Åland matkaa vieraspeliin on kysymysmerkki. Joka tapauksessa vastaan tulee hyvin pelaava ja potentiaalinen joukkue, Hyvätti pohtii.

Interin reservijoukkueena toimivassa ryhmässä on käynyt tällä kaudella melkoinen trafiikki, sillä sen riveissä on tahkonnut peräti 53 pelaajaa. Kuitenkin kaksi kolmasosaa pelaajista on keskittynyt matseihin nimenomaan Kolmosessa.

– Joukkueessamme on pelannut lähinnä edustuksessa mukana olevia nuoria pelaajia, sekä U-20 joukkueen nuoria, jotka ovat saaneet meidän kauttamme pelikokemusta ja -tuntumaa, Hyvätti sanoo.

Vaikka kauden viimeisessä kotiottelussa ei panoksia olekaan, on matsi isännille joka tapauksessa revanssin paikka, sillä joukkueiden edellinen kohtaaminen päättyi heinäkuussa turkulaisten kannalta murheelliseen vierastappioon tennisnumeroin 1–6.

– Siinä pelissä meillä ei ollut jakoa. Nyt lähdemme peliin hyvin luottavaisin mielin, sillä edellisillä kierroksilla tulokset ovat olleet hyviä. Kevätkierroksen pelasimme heikosti, mutta kesän kuluessa joukkue ja pelitapa on stabilisoitunut ja tulokset parantuneet, Hyvätti kertaa.

Inter 2–FC Åland

TS:n kuukauden ottelun selostaa Mikko ”Monska” Seppälä.

Lähetys alkaa klo 14.55