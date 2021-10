Helmareiden MM-haaveille takaisku kotitappiolla

Suomi–Irlanti 1–2

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue koki kitkerän takaiskun MM-karsinnoissa, kun Helsingin Olympiastadionilla vieraillut Irlanti vei tärkeät karsintapisteet 2–1-voitolla.

Suomi on yhä lohkokakkosena koottuaan kolmesta ottelusta kuusi pistettä, mutta pahimmaksi vastukseksi lohkokärki Ruotsin ohella arvioidulla Irlannilla on kahdesta ottelustaan kolme pistettä ja kolmessa on myös lohkojumbo Georgian tiistaina voittanut Slovakia.

Irlannin vei johtoon 10. peliminuutilla Megan Connolly hienolla vapaapotkulla, johon Suomen maalivahti Tinja-Riikka Korpela ei aivan yltänyt.

Toisella puoliajalla Suomi tuli tasoihin Adelina Engmanin viimeisteltyä Tuija Hyyrysen hienosta esityöstä 52. minuutilla, mutta vain neljä minuuttia myöhemmin Denise O’Sullivan puski läheltä Irlannille voittomaaliksi jääneen osuman.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Korpela epäonnistui tilanteessa pahasti, kun Heather Paynen keskitys ei jäänyt haltuun.

Suomi haki loput nelisenkymmentä minuuttia tasoitusta tiukasti, mutta osumaa ei ikinä syntynyt muutamasta loistopaikasta huolimatta.

– Äärimmäisen pettyneet fiilikset. Oli jotenkin tosi vaikea peli, mutta tuntui, että ihan hyvin olisimme voineet voittaa, Emma Koivisto kertoi maajoukkueen Twitter-tilillä.

– Irlanti oli vaarallinen vastahyökkäyksissään. Ei heillä montaa paikkaa ollut, mutta iskivät niistä mitä heillä oli. Pallo pomppi heille, ennemmin kuin meille, Koivisto jatkoi.

Päävalmentaja Anna Signeulin mielestä Suomi loi riittävästi maalipaikkoja ottelun voittamiseksi.

– Päästämämme maalit olivat ehkä vähän helppoja. Irlanti teki maalin käsivirheen jälkeen, ja meiltä jäi lopussa käsivirheestä vapaapotku saamatta. Marginaalit eivät olleet meidän puolellamme, summasi Signeul.

Ottelu oli Helmareille ensimmäinen Olympiastadionilla yli kahdeksaan vuoteen. Paikalla oli 5 271 katsojaa.

– Fiilis oli ihan huikea, yleisöstä tuli tosi paljon ääntä ja energiaa. Harmi vain, ettei pystytty kiittämään yleisöä voitolla, Emmi Alanen totesi Helmareiden Twitterissä.

MM-karsinta jatkuu marraskuussa vierasottelulla Ruotsia vastaan. Ruotsi johtaa lohkoa ennen Suomea, mutta Irlanti otti voitolla niskaotteen Suomesta taistelussa lohkon kakkospaikasta. Lohkovoitto ja suora MM-kisapaikka todennäköisesti karkasi jo Suomen käsistä.

– Kuten sanoin pelaajille, niin voittavassa joukkueessa on helppoa olla. Nyt meidän pitää näyttää hieman luonnetta. Karsinta ei ole ohi, nyt se on vain meille hieman vaikeampi. Mielestäni lohkon tilanne on vielä avoin, Signeul sanoi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

MM-karsintaviikon jälkeen Helmari-pelaajat palaavat takaisin seurajoukkueisiinsa, mutta yhteinen jännitys jatkuu jo torstaina. Silloin arvotaan ensi kesänä Englannissa pelattavan EM-lopputurnauksen lohkot. EM-viheriöille palaava Suomi on arvonnassa neloskorissa.