Hyökkääjä Ilari Mettälä palaa takaisin TPS:n riveihin vajaan neljän vuoden tauon jälkeen. 27-vuotias Mettälä tulee Turkuun lainasopimuksella Tampereen Ilveksen Veikkausliigajoukkueesta. Mettälän lainasopimus ulottuu kauden 2021 loppuun asti. Ilveksellä on kuitenkin oikeus kutsua sopimuspelaajansa takaisin Tampereelle vielä kesän siirtoikkunan aikana, mikäli joukkueessa ilmenee siihen tarvetta.

Mettälä siirtyi TPS:stä Ilvekseen kauden 2017 jälkeen. Hän on pelannut Ilveksessä kaudesta 2018 lähtien 42 Veikkausliigaottelua ja onnistunut maalinteossa 13 kertaa. Mettälä mursi viime vuoden syyskuussa nilkkansa Veikkausliigaottelussa TPS:ää vastaan. Hänen jalkansa operoitiin ja hän kuntoutti itsensä takaisin pelikuntoon talven aikana. Mettälä aloitti kauden 2021 Ilveksen reservijoukkueessa.

– On todella hienot fiilikset tulla takaisin, mulla on Tepsistä ja Turusta pelkkiä hyviä muistoja. Minulla on pitkä kuntoutus takana, mutta nyt on jo kuukausi treenaamista alla. Pelituntuma ei ole ihan täydellinen, mutta hyvässä vaiheessa jo mennään. Uskon, että pystyn auttamaan joukkuetta, on upeaa myös päästä pelaamaan Kasper Hämäläisen kanssa. Ykkönen on ollut todella tasainen sarja ja uskon, että TPS on sarjan kärkitaisteluissa mukana, Mettälä linjaa TPS:n tiedotteessa.

Mettälä pelasi TPS:ssä Jalkapallon Ykkösessä kausina 2015–17 yhteensä 52 ottelua ja viimeisteli niissä 22 maalia. Kaikki TPS:n kannattajat muistavat Mettälän erityisen hyvin kauden 2017 Ykkösen päätöskierroksen ottelusta FC Honka–TPS. Mettälä ampui silloin Espoossa ottelun lopussa TPS:lle 1–1-tasoitusmaalin, jolla varmistui seuran paluu Veikkausliigaan kolmen kauden tauon jälkeen.

– Ihan mahtavaa, että saadaan heti siirtoikkunan alkuun paluumuuttaja Turkuun. Ilari on nyt ensimmäinen uusi pelaajamme ja hän on erittäin tärkeä palanen loppukauden joukkuettamme tuoden uutta energiaa ja osaamista mukanaan. Hän on iso ja röyhkeä maalintekijä, siis juuri sellainen pelaaja, jollaista me olemme etsineet. Tutustuin häneen pelaajana kunnolla viime vuonna, kun valmistauduimme Ilves-peliin. Hän on tehnyt loukkaantumisen jälkeen kovasti töitä ja pelannutkin jo. Meidän tavoitteemme on yhteinen, saada hänen pelaajauransa sekä koko meidän joukkueemme taas uuteen nousuun, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson kaavailee.