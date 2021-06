Ousmane Dembele leikattiin maanantaina Turussa – ranskalaishyökkääjällä edessään neljän kuukauden kuntoutuminen

Ranskan maajoukkuehyökkääjä, FC Barcelonaa edustava Ousmane Dembele leikattiin Turussa maanantaina. Urheilu Mehiläisessä suoritetun leikkauksen teki ortopedi Lasse Lempainen. Dembele vietti Turussa kaksi yötä. Hän saapui kaupunkiin yhdessä espanjalaisseuran lääkärin Jordi Puigdellivolin kanssa sunnuntaina. Paluumatkalle Dembele suuntaa tänään tiistaina. Dembele seurasi iltapäivällä suoritetun leikkauksen jälkeen Turussa myöhäisillan Sveitsi–Ranska-ottelun, joka päättyi dramaattisten vaiheiden jälkeen Ranskan tappioon rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Samalla hallitsevan maailmanmestarin turnaus päättyi jo ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle.

Itsekin EM-kisoissa mukana ollut Dembele loukkaantui Unkari–Ranska-ottelussa lauantaina 19. kesäkuuta. Loukkaantuminen tapahtui vastustajan harhauttamiseen liittyvässä nopean suunnanmuutoksen sisältäneessä pelitilanteessa.

– Kysymyksessä oli oikean takareiden totaalinen jännerepeämä polven tasolla. FC Barcelonan lääkäri Puigdellivol oli mukana seuraamassa leikkausta, ja olemme leikkaukseen onnistumiseen tyytyväisiä, kertoo Lempainen Mehiläisen tiedotteessa.

Dembele, 24, on kärsinyt urallaan leikkaushoitoa vaativista jalkavammoista aiemminkin. Maanantain leikkaus oli hänelle jo kolmas jalkaoperaatio kolmas Turussa neljän vuoden sisällä.

– Minulla ei ollut loukkaantumista ennakoivia oireita, vaan takareisi tuntui hyvältä. Takanani on hyvä kausi ja olen fyysisesti paremmassa kunnossa kuin koskaan. Vamma harmittaa, mutta uskon, että leikkauksen ja kuntoutuksen jälkeen palaan entistä vahvempana takaisin huipputasolle, Dembele kertoo tiedotteessa.

Dembelellä on edessään neljän kuukauden kuntoutusjakso, joka suunnitellaan yhdessä Lempaisen sekä FC Barcelonan lääkäreiden kanssa.

– Tarkoitus on, että seuraamme kuntoutusta yhdessä intensiivisesti. Kuntoutuksen tavoitteena on nostaa Dembelen pelitasoa ja suorituskykyä entisestä. Tärkeä tavoite on myös pyrkiä estämään vastaavat vammat jatkossa, Lempainen painottaa.