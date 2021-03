Palloliiton kilpailutyöryhmä on sopinut yhdessä pääsarjaseurojen kanssa kauden avauksesta koronapandemiatilanteessa.

Kansallinen Liiga aloittaa sarjakauden suunnitellusti 17. huhtikuuta tyhjille katsomoille, jos viranomaisrajoituksiin ei tule muutoksia.

Myös Naisten Ykkönen aloittaa kautensa tällä tietoa alkuperäisen otteluohjelman mukaisesti. Naisten Kakkosen avausta siirretään eteenpäin yhdellä kierroksella, jolloin kausi alkaa pääsääntöisesti 8. toukokuuta. Naisten Kakkosessa on voimassa sarjatasoa koskeva erityissääntö.

– Kansallisen Liigan seuroissa vallitsi yhteisymmärrys siitä, että kausi yritetään käynnistää ajallaan huolimatta tyhjistä katsomoista. Koronasta johtuvia mahdollisia ottelusiirtoja koitetaan järjestellä arkipeleiksi ja muutamalle vapaalle viikonlopulle, Palloliiton kilpailutoimenjohtaja Pekka Soini taustoittaa.

Miesten Ykkönen puolestaan siirtää aloitusta kolmella kierroksella, ja kauden uusi avauskierros pelataan 5.–9. toukokuuta. Runkosarjan päätöskierros pelataan viikonloppuna 18–19. syyskuuta.

Loppusarjat siirtyvät pelattavaksi siten, että tavoiteltu päättymisaika on 23.–24. lokakuuta.

Avauksen siirtymisestä huolimatta miesten Ykkösen ylempi ja alempi jatkosarja pelataan, mutta karsintapelit jalkapalloliigan karsintaan pääsemisestä jätetään pelaamatta. Veikkausliigan karsintaan etenee yläloppusarjassa toiseksi sijoittunut.

Miesten Kakkosessa kauden aloitusta siirretään myös muutamalla viikolla, ja uusi avauskierros pelataan Miesten Ykkösen tavoin 6.–9. toukokuuta. Koronan vuoksi mahdollisesti siirtyvät ottelut pyritään siirtämään ensisijaisesti arkipeleiksi ja otteluohjelmassa olevaa kahta vapaata varaviikonloppua hyödynnetään tarvittaessa (4.9. ja 9.10.).

Miesten Kakkosen kausi pitenee alkuperäisestä kolmella viikolla ja päättyy 23.–24. lokakuuta. Loppusarjaa ei pelata lainkaan. Lisäksi huomioidaan Miesten ja Naisten Kakkosen joukkueille tehty erityissääntö.

Helsingin ja Varsinais-Suomen joukkueilla on kuntakohtaisia normaalia valmistautumista vaikeuttavia rajoituksia harjoitteluun liittyen huhtikuun ajan. Tästä johtuen kyseisillä alueilla toimivat joukkueet (sekä muut joukkueet toisilla alueilla, joilla mahdollisesti on samankaltaisia rajoituksia huhtikuun aikana) voivat ilmoittamalla 9.4. mennessä Palloliiton kilpailutoimintoon halustaan siirtää otteluita, jotka on merkitty pelattavaksi 17.5., tai sitä ennen. Uudesta otteluajankohdasta sovitaan joukkueiden ja Palloliiton kesken yhteisesti.

Nuorten SM-karsinnat ja Ykkösen sarjat käynnistyvät tämän hetken tietojen mukaan aikaisintaan toukokuussa alueellisten koronarajoitusten vuoksi.

Sarjoja ei voida käynnistää eri alueilla eri aikaan, koska sarjojen tulee toteutua samanmuotoisina koko maassa.