Eliecer Espinosa jatkaa sittenkin TPS:n vahvuudessa – kärkipelaaja purki sopimuksen FC Lahden kanssa ja palasi Turkuun

Jalkapallon Ykköseen valmistautuva TPS on päässyt yllättäen sopimukseen hyökkääjä Eliécer Espinosan kanssa.

25-vuotias Espinosa teki helmikuun alussa jo sopimuksen liigajoukkue FC Lahden kanssa. Sopimuksessa oli kuitenkin purkupykälä, ja yhteistyö lahtelaisten kanssa päättyi yhteisymmärryksessä vajaan kolmen viikon jälkeen. Hän ehti pelata Lahdessa yhdessä Suomen cupin ottelussa sekä harjoitusottelussa.

TPS:n kanssa loukkaantumisesta toipuva pelaaja solmi kauden 2021 kattavan sopimuksen.

Espinosa tuntee hyvin TPS:n, sillä hän on edustanut turkulaisia kahden edelliskauden ajan. Kaudella 2019 hän oli TPS:n johtavia pelaajia Ykkösessä. Silloin Espinosa pelasi 25 ottelua, joissa hän viimeisteli komeat 18 osumaa ollen TPS:n paras maalintekijä.

Viime kausi puolestaan katkesi loukkaantumiseen heti ensimmäisessä ottelussa. Sen jälkeen Espinosan jalka leikattiin, eikä hän pelannut loppukaudella enää minuuttiakaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Espinosan paluu takaisin TPS:ään on päävalmentaja Jonatan Johanssonin mieleen. TPS kun on hakenut jo pitkään vahvistusta kärkimiesosastolleen.

– "Espi" on jo näyttänyt tasonsa täällä ja hän on parhaimmillaan erinomainen maalintekijä. En ole nähnyt häntä itsekään vielä livenä pelaamassa, mutta odotan pian näkeväni. Hän on myös vahva boksipelaaja, TPS:lle entuudestaan tuttu pelaaja ja sopii vielä persoonana erinomaisesti meidän joukkueeseemme, Johansson alleviivaa seuran tiedotteessa.

TPS:n urheilujohtajalle Mika Laurikaiselle Espinosan liittyminen tuttuun organisaatioon on myös mainio uutinen.

– Tarjosimme hänelle sopimusta ja pitkäjänteistä kuntoutussuunnitelmaa heti viime kauden jälkeen. Ymmärrän kyllä, että hän halusi katsoa mahdollisuudet jalkapalloliigaan kuitenkin ensin. Meidän pitää pystyä auttamaan häntä nyt eteenpäin, ja hän tietää mitä me odotamme häneltä, Laurikainen summaa tiedotteessa.

Espinosa aloitti jalkapallon pelaamisen Medellinin suurkaupungin kyljessä Envigado FC:ssä ja hänen viimeisin seuransa ennen Suomeen saapumista oli maan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelannut FC Leones. Suomeen Espinosa saapui ensi kertaa elokuussa 2018 pelaten silloin loppukauden Ykkösessä Klubi 04:n paidassa.