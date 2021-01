Albijon Muzaci jatkaa TPS:n riveissä myös kaudella 2021

Laitahyökkääjä Albijon Muzaci on solminut kauden 2021 kattavan jatkosopimuksen TPS:n kanssa. Seura tiedotti asiasta lauantai-iltana.

24-vuotias Muzaci aloittaa nyt kolmannen kautensa TPS:n edustusjoukkueen riveissä.

Hän siirtyi TPS:ään kaudeksi 2019 SalPa:n riveistä. Kaudella 2019 Muzaci pelasi TPS:ssä 22 Ykkösen ottelua, joissa syntyi yhteensä seitsemän maalia.

Kaudella 2020 Muzaci nousi TPS:n mukana sarjaporrasta ylemmäs ja debytoi Veikkausliigassa. Hän pelasi viime kaudella 19 Veikkausliigaottelua, viimeistellen yhden maalin, sekä liigassa että liigakarsinnoissa.

– Viime vuosi oli vaikea ja siinä oli isoja pettymyksiäkin mukana, mutta nyt katsotaan vaan eteenpäin. Odotan itseltäni vielä parempaa ja fiksumpaa joukkueen eteen pelaamista, isompia tehoja ja sitä kautta enemmän maaleja sekä röyhkeämpää "yksi vastaan yksi" -haastamista. Tintillä on oma valmennus- ja pelityyli, sopeuduin siihen mielestäni hyvin, Muzaci kertoo tiedotteessa.

– TPS on tietysti tuttu seura minulle, joten täällä on hyvä jatkaa kehittymistä pelaajana. Olen tyytyväinen jatkosopimukseen ja treenannut jo joukkueen mukana. Tässä ympäristössä on ollut aina mukava pelata, koska seuran takana on myös parhaat kannattajat ja taustajoukot. Yleensäkin ystävällistä ja hienoa porukkaa, mikä on myös todella tärkeä asia, Muzaci tietää.

TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson kertoo tiedotteessa, että Muzaci kehittyi viime vuonna loppukaudesta erityisesti taktisena pelaajana.

– Kun taktinen puoli on kunnossa, niin Albilla on huippu-urheilijan sielu, joka haluaa voittaa ja taistella. Hän on lähtökohtaisesti vahva ja fyysisesti aina hyvässä kunnossa, mutta meidän pitää tehdä hänestä vielä vaarallisempi ja tehokkaampi, edellytyksiä siihen on.

– Meillä on nyt kaksi sopimuksen alaista laituria, Albin sopimus oli meille tähän väliin erittäin tärkeä. Hän ei pelkää myöskään työntekoa, vaan pistää itsensä likoon ja on sitoutunut tulevan kauden projektiin hienosti, Johansson summaa.

Muzaci on alun perin kaarinalaisen KaaPo:n kasvatteja. Hän nousi miesten sarjoihin salolaisessa SalPassa kausina 2014–18, pelaten Jalkapallon Kakkosessa yhteensä 85 ottelua ja viimeisten niissä 25 maalia.

Kaudella 2016 Muzaci pelasi myös porilaisen FC Jazzin paidassa Ykkösessä yhdeksän ottelun verran.