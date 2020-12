Huuhkajien nousu MM-karsintojen kolmoskoriin kävi merkityksettömäksi – "Toivelohkoa elättelin, ehkä kauhulohko tuli"

Zürich/Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue arvottiin maanantaina Sveitsin Zürichissä samaan MM-karsintalohkoon Ranskan, Ukrainan, Bosnia-Hertsegovinan ja Kazakstanin kanssa. Karsinnoissa pelataan paikoista vuoden 2022 Qatarin MM-kisoihin.

Menestys syksyn Kansojen liigassa ja maaotteluvoitto maailmanmestari Ranskasta marraskuussa nostivat Suomen karsintojen kolmoskoriin. Nousu neloskorista kolmoskoriin kävi kuitenkin merkityksettömäksi, kun Suomen lohkoon arvottiin neloskorista juuri Suomen kolmoskorista pudottama Bosnia-Hertsegovina.

Bosnia-Hertsegovina on kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan maailmanrankingin 55:s. Suomi on 54:s. Neloskorista Suomen lohkoon olisi voinut tulla Bosnia-Hertsegovinan sijaan esimerkiksi Luxemburg (rankingin 98:s).

Kisoihin edetäkseen Suomen pitää kammeta edeltään kaksi itseään kovempaa jalkapallomaata. Lohkovoittajat pääsevät suoraan Qatarin MM-lopputurnaukseen, ja lohkokakkoset etenevät kevään 2022 MM-jatkokarsintoihin.

– Kova lohko tuli, ei käy kieltäminen. Toivelohkoa elättelin, mutta ehkä lähemmäs tuli kauhulohko, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva kommentoi arvontaa tuoreeltaan maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa.

Ranska saa revanssin

Ensimmäisestä karsintakorista Suomen vastustajaksi arvottiin Ranska. Hallitseva maailmanmestarimaa on Fifan maailmanrankingissa toinen. Maat kohtasivat marraskuussa maaottelussa Pariisissa, jolloin Suomi oli vahvempi maalein 2–0.

Toinen ennalta Suomea kovemmaksi arvioitu maa on Ukraina. Ukrainan ranking-sijoitus on 24:s.

– Ranskasta meillä on hyvä tuntuma. Ukraina on kova joukkue myös, ja siellä on nuori sukupolvi tulossa. Nuori, iskukykyinen ja kova joukkue, muttei missään nimessä mahdoton lyötäväksi. He pystyivät Kansojen liigassa voittamaan Espanjan ja Sveitsin, mikä kertoo joukkueen tasosta, Kanerva arvioi.

Bosnia-Hertsegovina arvottiin Suomen lohkoon neloskorista, ja viidennestä arvontakorista kohdalle osui Kazakstan. Bosnia-Hertsegovina jäi Suomen taakse vuosi sitten EM-karsinnoissa, joissa Suomi marssi Italian vanavedessä EM-kisoihin.

– Bosnia oli pahin, mitä neljännestä korista voi tulla. Heidät on kuitenkin kotona pystytty kellistämään. Kazakstanissa en ole koskaan itse käynytkään, Kanerva sanoi.

Maat oli jaettu arvonnoissa tason mukaan kuuteen koriin, joista viidessä ensimmäisessä oli kymmenen ja viimeisessä viisi maata. Suomi osui arvonnoissa viiden joukkueen lohkoon. Yhteensä karsintalohkoja on kymmenen, ja Euroopasta 32 joukkueen MM-kisoihin pääsee 13 maata.

Talvisääntö osui Suomen nilkkaan

Arvonnan edetessä Suomelle olisi ollut tarjolla ennalta helpompiakin lohkoja. Erityisesti Tanskan ja Itävallan F-lohko sekä Kroatian ja Slovakian H-lohko olivat monen toiveissa kahden ensimmäisen korin arvontojen jälkeen.

Arvonnoissa oli myös tiettyjen maiden talvisäähän ja matkustamiseen tai poliittisiin väleihin liittyviä rajoituksia. Suomen lohkoon olivat tarjolla vuorollaan sekä Viro että Valko-Venäjä, mutta kumpaakaan maata ei voitu sijoittaa Suomen lohkoon.

Muista lohkoista mielenkiintoisimpiin kuuluu A-lohko, jossa pelaavat muun muassa Ruotsi, Espanja ja Kreikka. Tasainen on myös H-lohko, jossa paremmuudesta mittelevät Kroatia, Slovakia, Venäjä, Slovenia, Kypros ja Malta.

Karsinnat alkavat maaliskuussa ja päättyvät marraskuussa. Jatkokarsintojen on määrä olla maaliskuussa 2022.