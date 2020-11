TPS:n rivit harvenevat lisää – Sami Rähmönen lopettaa pitkän uransa

TPS:n jalkapallojoukkueen kapteeni Sami Rähmönen lopettaa pitkän peliuransa. TPS kertoi asiasta torstaina.

Lauantain karsintaotteluun päättyvä kausi on 33-vuotiaalle Rähmöselle jo kuudestoista TPS:n edustusjoukkueessa. Hän on pelannut koko uransa TPS:n mustavalkoväreissä ja on viime vuodet toiminut joukkueen kapteenina.

– Viimeiset kaudet on menty aina yksi vuosi kerrallaan. Nyt se on sitten totta, kuudentoista kauden jälkeen. Kroppa on aika ajettu ja kilometrit alkavat tuntumaan. Onhan tämä iso päätös ja muutos, tänä vuonna se päätös lopullisesti kypsyi, Rähmönen vahvistaa tiedotteessa.

Rähmönen on voittanut TPS-paidassa Suomen cupin (2010), Liigacupin (2012) sekä neljä SM-pronssia (2007, -09, -10 ja -12). Rähmönen koki myös TPS:n eurocup-pelit kausien 2008–13 välillä. Kasvattajaseuraansa hän ei ole kuitenkaan halunnut jättää, vaikka houkuttelijoita muualle on ollut.

– Veikkausliigasta putoamisen jälkeen vuonna 2014 on ollut ainoa kerta, kun on oikeasti joutunut vähän miettimään asiaa. Jos olisin tehnyt tätä pelkästään rahan takia, niin olisin varmasti pelannut jossain vaiheessa myös jossain muualla, Rähmönen kuittaa.

Sanne Katainen Sami Rähmönen pelasi TPS:ssä jo 2006. Taustalla maalivahti Ville iiskola.

Rähmönen on pelannut suurimman osan urastaan oikeana laitapuolustajana, ja vastaan on tullut monta vikkelää laituria, niin kotoisella Kupittaalla kuin vähän eksoottisemmilla areenoillakin.

– Suomi on tullut näiden pelivuosien aikana tutuksi, ja ulkomailta on hienoja kokemuksia. Olen tykännyt Suomessa pelata aina Kotkassa. Aina vitsaillaan, että vasemmat laiturit ovat joukkueen nopeimpia pelaajia. Pänä Lehtosen kanssa onkin väännetty monet derbyt, mutta hyvässä hengessä. Roni Porokara on jäänyt myös vastustajana hyvin mieleen.

Rähmönen on pelannut Veikkausliigassa 274 ottelua, joista avauskokoonpanossa peräti 250 ottelua. Lisäksi Rähmösellä on TPS-paidassa 96 ottelua Ykkösessä.

– Totta kai cupin voittaminen tai mitalit ovat olleet hienoja juttuja, mutta nostan myös kauden 2017 liiganousun saavutuksissa korkealla. Tehtiin uudella joukkueella ihan uutta nousua.

Rähmönen on pelannut TPS:ssä peräti yhdeksän päävalmentajan alaisuudessa. Kaikki alkoi Kari Ukkosesta ja päättyy nyt Jonatan Johanssoniin. Väliin mahtuvat Mixu Paatelainen, Martti Kuusela, John Allen, Pasi Rautiainen, Marko Rajamäki, Mika Laurikainen ja Tommi Pikkarainen.

– Erilaisia persoonia, eri aikakausien valmentajia. Kaikilta on opittu jotain ja kaikki ovat omalla tavallaan tärkeitä. Tommilan "Leksa" auttoi minut kuitenkin nuorempana poikana akatemiaan, jota Mika (Laurikainen) veti ja Rapa (Marko Rajamäki) tuli sitten A-pojissa koutsiksi, Rähmönen listaa.

Mikael Rydenfelt Kaudella 2008 Sami Rähmösen vastustajana paikallisottelussa Mika Ojala.

Rähmönen oli nuorena hyökkäävä keskikenttäpelaaja, nykyään puhutaan kymppipaikasta. Hänestä kouliintui kuitenkin yksi Suomen parhaista laitapuolustajista, osin sattumankin kautta.

– Pelattiin cupissa Jaroa vastaan 2005 ja Heinikankaan "Jallu" loukkaantui. Uri (Kari Ukkonen) pisti laitapakin tontille ja siitä se lähti.

Rähmösen uran viimeinen ottelu pelataan lauantaina Kupittaalla, kun TPS kamppailee KTP:tä vastaan panoksenaan sarjapaikka ensi kauden liigaan. TPS:n joukkueesta lopettamisesta ovat kertoneet myös Mika Ääritalo, Juho Lähde ja Jonni Peräaho.

