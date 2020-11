TPS:n keskikenttäpelaaja Juho Lähde lopettaa komean pelaajauransa tähän kauteen. 29-vuotiaalla keskikenttäpelaajalla oli sopimus TPS:n kanssa myös kaudesta 2021, mutta se on purettu yhteisymmärryksessä seuran ja pelaajan kesken.

Lähde pelasi jalkapalloliigassa 13 kauden aikana 239 ottelua, joissa hän viimeisteli 27 maalia. Lähde edusti kasvattajaseuransa TPS:n lisäksi liigatasolla myös SJK:ta ja VPS:aa, joiden riveissä hän tahkosi seitsemän sesonkia. Täksi kaudeksi turkulaisseuraan palannut Lähde ei yltänyt parhaimpaansa, ja hän kirjautti runkosarjan aikana vain 11 ottelua. Niistä viimeisin 9. syyskuuta pelattu Haka-ottelu Turussa. Lähteen kauteen mahtui paljon epäonnea.

– Minun TPS-paluuni alkoi sillä, että ensimmäisissä treeneissä meni nilkka hajalle. Se oli huonoin mahdollinen alku uudelle kaudelle. Nilkka ei ole vieläkään kunnossa. Sen kanssa pystyy olemaan, eikä se haittaa pelikenttien ulkopuolista elämää. Pahimpaan korona-aikaan pystyi myös kuntouttamaan jalkaa, mutta vamma on edelleen olemassa, hän muistuttaa TPS:n tiedotteessa.

Lähde myöntää avoimesti, että vaikean kauden ja pelaajauran lopettamisen taustalla on myös muita syitä. Hän ei halua piiloutua minkään asian taakse, vaan kertoo suoraan, missä tällä hetkellä mennään.

– Minulla on ollut viimeisen parin vuoden aikana mielenterveydellisiä ongelmia. Esimerkiksi uniongelmat vaikuttavat kaikkeen tekemiseen, enkä ole saanut pelaajana enää parastani irti. Tämä meneillään oleva syksy on ollut kaikkein vaikeinta aikaa, Lähde myöntää.

Mielenterveydelliset ongelmat ovat vaikuttaneet keskikentän pohjalla viihtyneen pelaajan esitykseen jo pitempään.

– Olen pelien ja harjoitusten ulkopuolella rauhallinen, mutta pelaamiseen tarvitaan tietty mielentila. En usko, että sitä olisi enää löytynyt. Urheilijatkin tarvitsevat myös ratkaisuja ja apua, Lähde painottaa.

Lähde aikoo ottaa nyt etäisyyttä jalkapalloon ja jatkaa ainakin jonkin aikaa täysipäiväisenä opiskelijana. Opinnot Vaasan yliopistolla ovat hyvällä mallilla. Hallintotieteiden kandidaatin tutkinnosta puuttuu enää muutama kurssi sekä gradu päälle. Lähteen erikoisalaa ovat sosiaali- ja terveyspuolen hallinto.

– Jalkapallo ja TPS ovat aina olleet iso osa elämääni ja toivon, että olisin jollain tavalla mukana myös tulevaisuudessa. Aika näyttää, miten. Pelataan tämä kausi nyt kunnialla loppuun asti ja pidetään TPS liigassa. Sen jälkeen on isojen kiitosten paikka todella monille ihmisille ja todella moneen eri suuntaan.

Katja Juurikko Jonni Peräahon pelaajaura TPS:n paidassa päättyy sekin tähän viikkoon.

Turkulaisseura tiedotti jo tiistaina myös toisen keskikenttäpelaajansa sopimuksen päättymisestä, sillä jo vuodesta 2015 saakka Palloseuraa edustanut Jonni Peräaho, 26, päättää uransa raitapaidoissa tähän viikkoon. Peräaho on tullut tunnetuksi keskikentän pohjan periksi antamattomana työmyyränä. Hän on pelannut TPS:n paidassa toistasataa ottelua liigassa ja Ykkösessä. Tällä kaudella 11 ottelussa mukana ollut Peräaho on kuulunut loppukaudesta avaukseen ja esimerkiksi runkosarjan päätöspelissä KuPSia vastaan hän kirjasi täydet 90 minuuttia.

Parhaillaan Peräaho valmistautuu kolmansiin peräkkäisiin liigakarsintoihin, jotka TPS aloittaa illalla Kotkassa KTP:ta vastaan.

– Tässä on saanut kaikkina kausina pelata ja jännittää viimeiseen peliin asti. Se on toki välillä henkisesti rankkaakin, mutta ainakin latausta riittää. Se on tässä tilanteessa tärkeää, että kausi on edennyt nousujohteisesti. Meidän pitää pystyä pitämään se viime kierrosten taso, se on se avain meille, Peräaho sanoo seuran tiedotteessa.

Peräaho kuuluu TPS:n avaukseen liigakarsinnat avaavassa KTP–TPS-ottelussa, Juho Lähde ei ole mukana turkulaisten kokoonpanossa kello 18.30 alkavassa pelissä.