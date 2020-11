TPS jalkapallon taustayhtiö FC TPS Turku Oy on valinnut seuran urheilujohtajaksi Mika Laurikaisen. 57-vuotias Laurikainen palaa takaisin seuratoimintaan Eerikkilän urheiluopistolta, jossa hän toimi jalkapallopalveluiden päällikkönä elokuusta 2019 lähtien.

TPS:n urheilujohtajan toimi on kokopäiväinen ja Laurikainen aloittaa uudessa tehtävässään jo 16. marraskuuta. Urheilujohtaja toimii TPS jalkapallon seuraorganisaatiossa toimitusjohtajan alaisuudessa.

– Paikka kiinnosti ja saimme mielenkiintoisia hakemuksia. Loimme hallituksen ja päävalmentaja Jonatan Johanssonin kanssa yhteistyössä profiilin ja ratkaisumme oli sen jälkeen selkeä. Mikalla on erinomaiset ihmissuhdetaidot ja kontaktit, näyttöä tuloksellisesta johtamisesta ja kyky kehittää tämän seuran toimintaa pitkäjänteisesti, FC TPS Turku Oy:n toimitusjohtaja Janne Kytölä listaa seuran tiedotteessa.

Laurikainen vastaa TPS:n edustusjoukkueen pelaajasopimuksista ja -hankinnoista sekä koko valmennustiimin rakentamisesta yhdessä päävalmentajan kanssa. Hänen vastuulleen kuuluu myös seuran akatemian ja reservijoukkueen kehitystyö yhdessä päävalmentajien kanssa, sekä urheilullinen yhteistyö TPS Juniorijalkapallon kanssa.

Laurikaisen vastuulle kuuluvat jatkossa myös TPS:n urheilupuolen kansainväliset kontaktit.

Hän vastaa niin ikään seura- ja lajiyhteistyöstä oman alueen seurojen, Suomen Palloliiton sekä muiden lajisidosryhmien kanssa. Laurikainen vastasi jo Eerikkilässä jalkapallopalveluista eri kohderyhmille, kuten Suomen Palloliitolle, jalkapalloseuroille, valmentajille sekä pelaajille, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

– Pystyin hyödyntämään Eerikkilässä omaa urheilupuolen kokemustani ja saimme yhdessä tietyt rakenteet tehtyä. Toivon, että seuraajani pääsee luontevasti jatkamaan siitä. Eerikkilä on suhtautunut nopeaan lähtööni erittäin joustavasti ja ammattitaitoisesti, Laurikainen kiittelee TPS:n tiedotteessa.

TPS:n päävalmentajana kausina 2001–3 ja 2014–18 toimineen Laurikaisen paluu Turkuun on ymmärrettävä ratkaisu myös Tammelassa toimivassa Eerikkilässä.

– Mika on johdattanut Eerikkilän uuteen suuntaan yhteistyössä Palloliiton kanssa. Ymmärrämme täysin, että hän haluaa käyttää mahdollisuuden työskennellä kotikaupunkinsa seuran hyväksi. TPS saa erinomaisen ihmisen organisaationsa, Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen tietää.

Laurikainen iloitsee paluusta tuttuun ympäristöön, jossa nyt perustettava urheilujohtajan toimi on merkittävä parannus organisaation toimintaan.

– TPS tarjoaa nyt mahdollisuuden johtaa ja kehittää urheilutoimintaa systemaattisesti, muutos on merkittävä viime vuosiin verrattuna. Muutoksen ja kunnianhimon pitää näkyä heti, jo ensi kauden edustusjoukkueessa. Reservijoukkueesta pitää tulla kilpailukykyinen yksikkö, sen pitää olla akatemian pelaajille se väliporras kohti edustusjoukkuetta, Laurikainen painottaa.

– Kun palaan TPS:ään, palaan myös kotiin. Minulla on erittäin positiiviset fiilikset, meillä on pitkäjänteinen ja mielenkiintoinen projekti tässä edessä. Isossa kuvassa seuran edustuksen budjetti on noussut, toimintaolosuhteet ovat kehittyneet ja taloudellinen tilanne on vakaampi, Laurikainen vielä tiivistää.

Laurikainen on suorittanut UEFA Pro -valmentajatutkinnon vuonna 2005. Hän on toiminut pelaajauransa jälkeen jalkapallon valmennus- ja esimiestehtävissä kolmen vuosikymmenen ajan, niin seurajoukkueissa kuin Suomen Palloliitossakin. Myös Laurikaisen poika Joonas on ollut turkulaisseuran palkkalistoilla toimien edelliset kaksi kautta esimerkiksi edustusjoukkueen apuvalmentajana. Nuorempi Laurikainen on kuitenkin siirtymässä Tampereen Ilveksen organisaatioon.

TPS:n ensi kauden sarjataso on vielä kysymysmerkki. Turkulaiset pelaavat ensi viikolla kaksiosaisen liigakarsinnan todennäköisesti KTP:tä vastaan.